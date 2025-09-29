Is er wel een spits om de Rode Duivels te redden in Wales? Rudi Garcia heeft een serieus probleem

Is er wel een spits om de Rode Duivels te redden in Wales? Rudi Garcia heeft een serieus probleem
Word fan van België! 2604

Op vrijdag zal Rudi Garcia zijn selectie bekendmaken voor de komende kwalificatiewedstrijden voor het WK 2026. Maar hoewel sommige posities luxeproblemen opleveren, kan de positie van de nummer 9 zorgen baren.

De zomer is mooi geweest voor een groot deel van de Rode Duivels. De dubbele 6-0 tijdens de laatste interlandperiode heeft iedereen vertrouwen gegeven en sommige sleutelspelers van de selectie zijn in topvorm.

In de verdediging is er een luxeprobleem. Debast, Theate, De Cuyper, Meunier, Castagne, Moreira, ... Ze spelen allemaal en blijven in vorm én daar kunnen we de terugkeer van jongens zoals Seys en zelfs Sardella aan toevoegen. Op het middenveld is Tielemans onbetwistbaar, Raskin speelt weer, Vanaken gaat door op zijn elan, Vanhoutte is basisspeler in de Ligue 1 geworden en De Bruyne schittert als vanouds.

Luxeproblemen op meerdere posities, maar ...

Wat met de flanken? Er is keuze te over, met in vorm zijnde spelers zoals Doku, Saelemaekers en Fofana, maar ook met de terugkeer van Bakayoko, die nog nooit door Rudi Garcia werd opgeroepen maar duidelijk aast op een plek in de selectie.

Kortom, alles gaat goed. Alles? Nee: de positie van de nummer 9, iets minder belangrijk tegen zwakke teams zoals Liechtenstein en Kazachstan, blijft een vraagteken. We realiseren ons niet hoe gek dit is: van de 12 doelpunten tijdens de laatste interlandperiode werd geen enkel doelpunt gescoord door onze spits.

Openda en Batshuayi uit vorm: tijd voor Stassin?

Natuurlijk relativeerde Garcia het: het is beter dan afhankelijk te zijn van één persoon, zoals België vaak was met Lukaku. Maar in spannende en intense wedstrijden is een echte doelpuntenmaker vaak het verschil tussen winst en verlies. In Cardiff zou dat welkom zijn. En Romelu Lukaku zal er nog steeds niet bij zijn.

Dit seizoen hebben noch Michy Batshuayi, die niet speelt, noch Loïs Openda, die veel speelt, het net gevonden. Een maand geleden was dat al een beetje verontrustend. Vandaag begint het zorgwekkend te worden. "Het is aan Loïs om te laten zien dat hij het niveau heeft om zich bij Juventus te vestigen, hij heeft de kwaliteiten", verklaarde Garcia hier onlangs nog over. 

Batshuayi werd waarschijnlijk alleen opgeroepen vanwege de blessure van Romeo Vermant en de situatie van Lucas Stassin. De eerste heeft zijn weg terug naar het veld gevonden bij Club Brugge, de tweede lijkt het juiste spoor te hebben gevonden bij Saint-Étienne en verdient stilaan een cap. We durven te wedden dat een van de twee volgende week Rode Duivel zal worden.

Mogelijk zelfs beide, want de andere optie voor Rudi Garcia in de spits, namelijk Charles De Ketelaere, heeft zich dit weekend geblesseerd en zou dus verstek moeten laten gaan. Gezien zijn geweldige optreden tegen Kazachstan zou dat nog een tegenvaller zijn. Is er een nummer 9 om de Rode Duivels te redden in Cardiff?

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Stond (entourage van) Yamal terecht op achterste poten na Ballon d'Or? Dit is het puntenverschil met Dembélé

Stond (entourage van) Yamal terecht op achterste poten na Ballon d'Or? Dit is het puntenverschil met Dembélé

19:20
'Belgische teams hebben al gepraat met ex-speler Chelsea die contract om opvallende reden wil opzeggen'

'Belgische teams hebben al gepraat met ex-speler Chelsea die contract om opvallende reden wil opzeggen'

19:00
Analist spaart Club Brugge niet, ondanks zege op Standard

Analist spaart Club Brugge niet, ondanks zege op Standard

18:20
Met een goede reden? 24 op 24, maar Beveren kiest er toch voor om ... tickets terug te betalen aan de fans

Met een goede reden? 24 op 24, maar Beveren kiest er toch voor om ... tickets terug te betalen aan de fans

18:01
3
De kansen van Club Brugge en Union SG in Champions League zijn al zwaar veranderd

De kansen van Club Brugge en Union SG in Champions League zijn al zwaar veranderd

17:40
3
🎥 Standard krijgt zwaar schorsingsvoorstel voor Fossey en gaat meteen in tegenaanval

🎥 Standard krijgt zwaar schorsingsvoorstel voor Fossey en gaat meteen in tegenaanval

17:20
10
Wil Rudi Garcia ander land te snel af zijn met ex-speler Standard?

Wil Rudi Garcia ander land te snel af zijn met ex-speler Standard?

16:00
3
Hein Vanhaezebrouck vernietigend voor Royal Antwerp FC

Hein Vanhaezebrouck vernietigend voor Royal Antwerp FC

17:00
6
Is de situatie ver uitzichtloos bij Dender? "Het kan niet dat ik in de schijnwerpers sta tegen La Louvière"

Is de situatie ver uitzichtloos bij Dender? "Het kan niet dat ik in de schijnwerpers sta tegen La Louvière"

16:45
Club Brugge maakt selectie bekend: drie verrassingen, één extra geblesseerde

Club Brugge maakt selectie bekend: drie verrassingen, één extra geblesseerde

16:30
1
Analist gaat helemaal los: "Hasi moet eruit als ze niet winnen tegen Standard"

Analist gaat helemaal los: "Hasi moet eruit als ze niet winnen tegen Standard"

15:30
5
Vandenbempt vond aanstelling ref Visser voor STVV-Genk geen slim idee: "Zeker na vorig jaar"

Vandenbempt vond aanstelling ref Visser voor STVV-Genk geen slim idee: "Zeker na vorig jaar"

15:15
6
Lucas Hey valt regelmatig door de mand... Dit is waarom Hasi Ilic of Özcan niet laat spelen

Lucas Hey valt regelmatig door de mand... Dit is waarom Hasi Ilic of Özcan niet laat spelen

14:40
4
Ex-Anderlecht-speler schrijft geschiedenis met eerste 'groene kaart' in de geschiedenis van het voetbal

Ex-Anderlecht-speler schrijft geschiedenis met eerste 'groene kaart' in de geschiedenis van het voetbal

15:00
4
Jonkies Anderlecht maken indruk en ... verrassen Spanje op WK

Jonkies Anderlecht maken indruk en ... verrassen Spanje op WK

14:01
1
Rik De Mil spreekt over de interesse van Antwerp en het compliment over Anderlecht

Rik De Mil spreekt over de interesse van Antwerp en het compliment over Anderlecht

14:20
RIP: Roger Lukaku (vader van Romelu en Jordan) op 58-jarige leeftijd overleden, Big Rom in rouw

RIP: Roger Lukaku (vader van Romelu en Jordan) op 58-jarige leeftijd overleden, Big Rom in rouw

13:00
3
Clash De Bruyne-Conte verdeelt Italiaanse pers: "Dat komt door zijn fysieke conditie"

Clash De Bruyne-Conte verdeelt Italiaanse pers: "Dat komt door zijn fysieke conditie"

12:00
2
Genk veroordeelt actie: "Kinderen en gezinnen met schrik"

Genk veroordeelt actie: "Kinderen en gezinnen met schrik"

13:30
38
Zware frustratie bij Lierse SK na gelijkspel: "Dat is een probleem bij ons"

Zware frustratie bij Lierse SK na gelijkspel: "Dat is een probleem bij ons"

13:15
Vandenbempt is snoeihard voor situatie bij Genk: "Hallucinant"

Vandenbempt is snoeihard voor situatie bij Genk: "Hallucinant"

12:40
17
Mechelen in de top 3, Antwerp in de rode zone: de Pro League kan nog 20 verrassingen geven... of geen enkele

Mechelen in de top 3, Antwerp in de rode zone: de Pro League kan nog 20 verrassingen geven... of geen enkele

11:40
Charleroi-speler is zeker: "Ik had carrière bij Anderlecht kunnen maken"

Charleroi-speler is zeker: "Ik had carrière bij Anderlecht kunnen maken"

12:20
Mag Zulte Waregem dromen van play-off 1? Sven Vandenbroeck geeft het antwoord

Mag Zulte Waregem dromen van play-off 1? Sven Vandenbroeck geeft het antwoord

11:30
3
Voormalige JPL-spits maakt grote indruk in Eredivisie en hij kreeg een cadeautje van... Gent

Voormalige JPL-spits maakt grote indruk in Eredivisie en hij kreeg een cadeautje van... Gent

11:20
Volledig overbodig geworden bij KAA Gent: toptransfer zat zelfs niet in selectie en moet zich zorgen maken

Volledig overbodig geworden bij KAA Gent: toptransfer zat zelfs niet in selectie en moet zich zorgen maken

11:00
5
De stoel van Stef Wils is al aan het wankelen en... er komt een interlandbreak aan

De stoel van Stef Wils is al aan het wankelen en... er komt een interlandbreak aan

10:30
12
Beerschot raast door de Challenger Pro League: "Troffen groep in zak en as aan"

Beerschot raast door de Challenger Pro League: "Troffen groep in zak en as aan"

10:15
5
Vragen bij Anderlecht worden steeds groter: "Waar zit de progressie dan?"

Vragen bij Anderlecht worden steeds groter: "Waar zit de progressie dan?"

10:00
10
KV Mechelen serieuze kandidaat voor top zes? "Dit zegt nog niks"

KV Mechelen serieuze kandidaat voor top zes? "Dit zegt nog niks"

09:30
6
Analist Frank Boeckx weet zeker hoe Club Brugge Atalanta pijn kan doen

Analist Frank Boeckx weet zeker hoe Club Brugge Atalanta pijn kan doen

09:00
1
Rik De Mil stelt de ambities van Charleroi serieus bij: "We zullen moeten vechten... voor play- off 2"

Rik De Mil stelt de ambities van Charleroi serieus bij: "We zullen moeten vechten... voor play- off 2"

09:15
Dévy Rigaux ging zich moeien met Tzolis en zette hem op deze manier op zijn plaats

Dévy Rigaux ging zich moeien met Tzolis en zette hem op deze manier op zijn plaats

08:40
Ex-ref Serge Gumienny haalt zwaar uit naar arbitrage na beladen Limburgse derby

Ex-ref Serge Gumienny haalt zwaar uit naar arbitrage na beladen Limburgse derby

08:20
24
Spijtig of een geluk? Club Brugge hoeft Charles De Ketelaere niet te vrezen

Spijtig of een geluk? Club Brugge hoeft Charles De Ketelaere niet te vrezen

08:00
2
Marc Degryse heeft duidelijke mening over Standard en coach Vincent Euvrard: "Top zes..."

Marc Degryse heeft duidelijke mening over Standard en coach Vincent Euvrard: "Top zes..."

07:40
4

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 7
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 09/10 Montenegro Montenegro
Cyprus Cyprus 09/10 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Oostenrijk Oostenrijk 09/10 San Marino San Marino
Schotland Schotland 09/10 Griekenland Griekenland
Malta Malta 09/10 Nederland Nederland
Tsjechië Tsjechië 09/10 Kroatië Kroatië
Finland Finland 09/10 Litouwen Litouwen
Wit-Rusland Wit-Rusland 09/10 Denemarken Denemarken
Kazachstan Kazachstan 10/10 Liechtenstein Liechtenstein
Duitsland Duitsland 10/10 Luxemburg Luxemburg
Noord-Ierland Noord-Ierland 10/10 Slovakije Slovakije
Zweden Zweden 10/10 Zwitserland Zwitserland
België België 10/10 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Kosovo Kosovo 10/10 Slovenië Slovenië
Frankrijk Frankrijk 10/10 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
IJsland IJsland 10/10 Oekraïne Oekraïne
Letland Letland 11/10 Andorra Andorra
Noorwegen Noorwegen 11/10 Israël Israël
Hongarije Hongarije 11/10 Armenië Armenië
Servië Servië 11/10 Albanië Albanië
Bulgarije Bulgarije 11/10 Turkije Turkije
Estland Estland 11/10 Italië Italië
Portugal Portugal 11/10 Ierland Ierland
Spanje Spanje 11/10 Georgië Georgië
Nederland Nederland 11/10 Finland Finland

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over 🎥 Standard krijgt zwaar schorsingsvoorstel voor Fossey en gaat meteen in tegenaanval Siver Siver over Lucas Hey valt regelmatig door de mand... Dit is waarom Hasi Ilic of Özcan niet laat spelen Polikarpus Polikarpus over Ex-ref Serge Gumienny haalt zwaar uit naar arbitrage na beladen Limburgse derby Jeru Jeru over Met een goede reden? 24 op 24, maar Beveren kiest er toch voor om ... tickets terug te betalen aan de fans Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over De stoel van Stef Wils is al aan het wankelen en... er komt een interlandbreak aan Dolf De Wolf Dolf De Wolf over De kansen van Club Brugge en Union SG in Champions League zijn al zwaar veranderd Joe Joe over Analist gaat helemaal los: "Hasi moet eruit als ze niet winnen tegen Standard" Bratz Bratz over Coach Vincent Euvrard niet mals voor arbitrage na Standard - Club Brugge Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Hein Vanhaezebrouck vernietigend voor Royal Antwerp FC Boktor Boktor over 🎥 Hein Vanhaezebrouck heeft duidelijke mening over rode kaart van Fossey tegen Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved