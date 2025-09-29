Is er wel een spits om de Rode Duivels te redden in Wales? Rudi Garcia heeft een serieus probleem

Op vrijdag zal Rudi Garcia zijn selectie bekendmaken voor de komende kwalificatiewedstrijden voor het WK 2026. Maar hoewel sommige posities luxeproblemen opleveren, kan de positie van de nummer 9 zorgen baren.

De zomer is mooi geweest voor een groot deel van de Rode Duivels. De dubbele 6-0 tijdens de laatste interlandperiode heeft iedereen vertrouwen gegeven en sommige sleutelspelers van de selectie zijn in topvorm.

In de verdediging is er een luxeprobleem. Debast, Theate, De Cuyper, Meunier, Castagne, Moreira, ... Ze spelen allemaal en blijven in vorm én daar kunnen we de terugkeer van jongens zoals Seys en zelfs Sardella aan toevoegen. Op het middenveld is Tielemans onbetwistbaar, Raskin speelt weer, Vanaken gaat door op zijn elan, Vanhoutte is basisspeler in de Ligue 1 geworden en De Bruyne schittert als vanouds.

Luxeproblemen op meerdere posities, maar ...

Wat met de flanken? Er is keuze te over, met in vorm zijnde spelers zoals Doku, Saelemaekers en Fofana, maar ook met de terugkeer van Bakayoko, die nog nooit door Rudi Garcia werd opgeroepen maar duidelijk aast op een plek in de selectie.

Kortom, alles gaat goed. Alles? Nee: de positie van de nummer 9, iets minder belangrijk tegen zwakke teams zoals Liechtenstein en Kazachstan, blijft een vraagteken. We realiseren ons niet hoe gek dit is: van de 12 doelpunten tijdens de laatste interlandperiode werd geen enkel doelpunt gescoord door onze spits.

Openda en Batshuayi uit vorm: tijd voor Stassin?

Natuurlijk relativeerde Garcia het: het is beter dan afhankelijk te zijn van één persoon, zoals België vaak was met Lukaku. Maar in spannende en intense wedstrijden is een echte doelpuntenmaker vaak het verschil tussen winst en verlies. In Cardiff zou dat welkom zijn. En Romelu Lukaku zal er nog steeds niet bij zijn.

Dit seizoen hebben noch Michy Batshuayi, die niet speelt, noch Loïs Openda, die veel speelt, het net gevonden. Een maand geleden was dat al een beetje verontrustend. Vandaag begint het zorgwekkend te worden. "Het is aan Loïs om te laten zien dat hij het niveau heeft om zich bij Juventus te vestigen, hij heeft de kwaliteiten", verklaarde Garcia hier onlangs nog over.

Batshuayi werd waarschijnlijk alleen opgeroepen vanwege de blessure van Romeo Vermant en de situatie van Lucas Stassin. De eerste heeft zijn weg terug naar het veld gevonden bij Club Brugge, de tweede lijkt het juiste spoor te hebben gevonden bij Saint-Étienne en verdient stilaan een cap. We durven te wedden dat een van de twee volgende week Rode Duivel zal worden.

Mogelijk zelfs beide, want de andere optie voor Rudi Garcia in de spits, namelijk Charles De Ketelaere, heeft zich dit weekend geblesseerd en zou dus verstek moeten laten gaan. Gezien zijn geweldige optreden tegen Kazachstan zou dat nog een tegenvaller zijn. Is er een nummer 9 om de Rode Duivels te redden in Cardiff?