Wil Rudi Garcia ander land te snel af zijn met ex-speler Standard?

Verschillende spelers met een link naar het Belgische voetbal kwamen zondag in actie tijdens de wedstrijd tussen Lille en Lyon. Rudi Garcia was aanwezig in de tribunes en liet achteraf stevig in de kaarten kijken.

In het Stade Pierre Mauroy was er een eerste basisplaats voor Arnaud Bodart tussen de palen vanwege de afwezigheid van de Turkse doelman Berke Özer, de gebruikelijke eerste keus. Een paar meter voor hem was ook Nathan Ngoy van de partij. De 22-jarige Brusselaar heeft dit seizoen nog geen minuut gemist in de Ligue 1.

Rudi Garcia komt naar Bodart, Ngoy en Fofana kijken

Aanwezig in de tribunes van zijn voormalige club merkte ook Rudi Garcia dat op: "Ik ben gekomen om Malick Fofana aan de kant van Lyon te bekijken en Nathan Ngoy en Arnaud Bodart aan de kant van Lille", bevestigde onze bondscoach aan beIN SPORTS.



Hij ging zelfs verder: "Nathan is een speler die we volgen, hij staat op mijn voorlopige selectielijst." Belangrijke informatie, slechts vier dagen voor de aankondiging van de geselecteerde spelers voor de aankomende matchen in oktober tegen Noord-Macedonië en Wales.

Uitstel is uit den boze voor Ngoy

Dit komt vooral voort uit de groeiende wens van de Congolese voetbalfederatie om Ngoy van sportnationaliteit te laten veranderen. Zeer aanwezig om hem te begeleiden in de verdediging van Lille heeft ook Chancel Mbemba niet verborgen gehouden dat hij hierover discussies voert met Ngoy.

"Hij is een goede verdediger, hij heeft veel kwaliteiten. We zijn er om hem te steunen, advies te geven. We trainen elke dag samen, we kunnen hierover praten achter de schermen," verklaarde de voormalige Anderlecht-speler. Woorden die blijkbaar niet in dovemansoren zijn gevallen. Het is nu afwachten of Nathan Ngoy in de definitieve selectie zal verschijnen en of zijn keuze van sportnationaliteit al vaststaat.