🎥 Supporters Zulte Waregem vragen om respect voor Jelle Vossen, maar ...

Jelle Vossen scoorde tegen Charleroi een belangrijk doelpunt voor Zulte Waregem. Toch blijft hij het vooral moeten doen met (korte) invalbeurten voor Essevee. Tot onvrede van sommige supporters, die met een statement kwamen.

Voor de wedstrijd tussen Zulte Waregem en Royal Antwerp FC was een duidelijk spandoek te zien in de sfeertribune van Essevee. "Respect voor Jelle", stond er te lezen.

Jelle Vossen kreeg opnieuw heel wat steun van de supporters, maar uiteindelijk kreeg hij er ook dit weekend geen speelminuten. Daardoor zit hij na negen speeldagen nog steeds maar op 235 speelminuten.



Op speeldagen 1 en 2 was hij nog basisspeler én kapitein, daarna verdween hij naar de bank. Twee korte invalbeurten volgden, tegen Charleroi kreeg hij 45 minuten en ook tegen Leuven en STVV bleef hij op de bank zitten - tegen Genk was hij er niet bij door een blessure.

Analisten snappen de kritiek van de fans, maar ...

"Die spits is goed hé, die Ementa. Sorry Jelle Vossen, ik heb alle begrip voor mensen die respect voor hem willen, maar het is de juiste rol voor hem op dit moment. Als je in dat systeem speelt, speelt Ementa", aldus Filip Joos erover in 90 Minutes.

"Zulte Waregem wil ook echt de bal. Op Westerlo hadden ze ook al meer balbezit, ook al verloren ze die wedstrijd. Vandenbroeck heeft wel iets gesmeed, met de hulp van Mo Messoudi ook denk ik wel uit het verleden."