Jelle Vossen op de bank bij Zulte Waregem: Filip Joos geeft zijn ongezouten mening

De overwinning van Zulte Waregem tegen Antwerp bracht niet alleen drie punten op, maar ook een duidelijke positionering binnen het elftal. Analist Filip Joos gaf in 90 Minutes zijn kijk op de rol van Jelle Vossen en de keuzes van coach Sven Vandenbroeck.

Zulte Waregem versloeg Antwerp met 2-0 dankzij doelpunten van Jeppe Erenbjerg en Marley Aké. Toch viel voor Filip Joos vooral een andere speler op. “Die Ementa is goed”, stelde hij vast in de podcast van Sporza. Volgens Joos past de jonge aanvaller beter in het huidige spelsysteem van Zulte Waregem. “Als je in dat systeem speelt, dan speelt Ementa”, verduidelijkte hij.

Joos erkende het respect dat leeft voor Jelle Vossen, maar benadrukte dat diens rol momenteel anders ingevuld moet worden. “Alle begrip voor mensen met respect voor Jelle Vossen, maar het is de juiste rol momenteel”, aldus Joos. Hij wees erop dat Vossen zich moet schikken in een ondersteunende functie, zonder afbreuk te doen aan zijn kwaliteiten.

Vossen blijft waardevol, maar in aangepaste rol

Hoewel Vossen niet aan de aftrap kwam, ziet Joos nog steeds een belangrijke bijdrage voor de ervaren spits. “Vossen gaat nog superbelangrijk zijn, maar hij moet zich een beetje neerleggen bij die rol”, verklaarde hij. Joos voorspelde dat Vossen nog acht cruciale doelpunten zal maken dit seizoen. “Vossen is de beste afwerker.”

Toch ligt de nadruk volgens Joos op de impact van Ementa in het spel. “Hoe belangrijk is Ementa nu al in het spel?”, vroeg hij retorisch. Daarmee onderstreepte hij de tactische meerwaarde van de jonge aanvaller binnen het huidige elftal.

Complimenten voor Vandenbroeck en Messoudi

Naast de spelersanalyse had Joos ook lof voor coach Sven Vandenbroeck. Hij prees de spelintenties van Zulte Waregem. “Zulte Waregem wil echt de bal”, stelde Joos. Hij verwees naar de wedstrijd tegen Westerlo, waarin Zulte Waregem wel balbezit had, maar toch verloor.

Joos benadrukte dat Vandenbroeck erin geslaagd is om een herkenbare speelstijl te implementeren. “Vandenbroeck heeft daar wel iets gesmeed met de hulp van (ex-assistent) Mo Messoudi”, besloot hij zijn verhaal.