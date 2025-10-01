🎥 Union tovert spelerstunnel Anderlecht om: alsof ze er altijd spelen

Union heeft het Lotto Park omgetoverd tot hun eigen stadion voor de Champions League. Uiteraard betalen ze daar ook dik voor. Maar de fans van Anderlecht op sociale media zien het toch niet graag gebeuren.

In de thuisbasis van Anderlecht moest alle lokale sponsoring wijken voor de sponsors van de UEFA. Dat was vrij makkelijk te doen, want rond het veld staat er overal ledboarding.

Maar ook de catacomben werden aangepakt. Sébastien Pocognoli wou dat zijn spelers zich zo veel mogelijk op hun gemak voelden en dus werden er vanuit het Mariënstadion heel wat accessoires aangerukt.



In de kleedkamer van de thuisploeg werden vlaggen en posters van Union opgehangen om de aanwezige Anderlecht-decoratie te bedekken. Een thuisgevoel creëren.

Spelerstunnel Anderlecht helemaal in blauw-gele kleuren

Maar zoals u op de foto hieronder kan zien ging Union nog wat verder en pakte het ook de spelerstunnel aan. Die werd helemaal in geel-blauwe kleuren getooid.

Uiteraard kennen de Unionisten het stadion al goed, want ze speelden er eerder Europa League. Maar ja, voor de Champions League mag het allemaal nog wat meer zijn...