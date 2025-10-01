Hoe Kevin De Bruyne binnenkort nog meer een legende in de Champions League kan worden

Op dit moment is Kevin De Bruyne de achtste beste assistgever in de geschiedenis van de Champions League. Maar KDB zou dit seizoen op de vierde plaats kunnen komen als hij nog vijf beslissende passes geeft. Om dit te bereiken, zal hij wel speeltijd moeten krijgen van Antonio Conte.

Kevin De Bruyne zal zijn eerste thuiswedstrijd in de Champions League spelen met Napoli. De Italiaanse kampioen ontvangt vanavond Sporting Lissabon na hun nederlaag tegen Manchester City in de eerste wedstrijd, waar de Rode Duivel vroegtijdig naar de bank werd gehaald toen een van zijn teamgenoten werd uitgesloten.

Kevin De Bruyne binnenkort onder de beste doelpuntenmakers in de Champions League?

Ondanks zijn onenigheid met Antonio Conte na zijn vervanging tegen AC Milan met nog twintig minuten te spelen, zou Kevin De Bruyne waarschijnlijk in de basis staan en zo zelfs nog meer geschiedenis kunnen schrijven in de Champions League.

Met 29 assists achter zijn naam, staat hij momenteel op de achtste plaats in de ranglijst van meeste assists in de geschiedenis van de competitie. Als hij er nog vijf kan geven, zal hij op de vierde plaats komen te staan.

Ronaldo, Di Maria, Messi, De Bruyne?

Hij zou dan Andres Iniesta, Karim Benzema, Thomas Muller, Xavi, Ryan Giggs en Neymar voorbijstreven en met 34 assists slechts achter het trio Cristiano Ronaldo (42), Angel Di Maria (41) en Lionel Messi (40) eindigen.

In de Champions League zal Napoli in de League Phase nog PSV, Eintracht Frankfurt, Qarabag, Benfica, Kopenhagen en Chelsea tegenkomen. De mannen van Antonio Conte zullen er goed aan doen om snel punten te pakken.