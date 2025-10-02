Bob Peeters & co laten zich uit over gedoe rond Mile Svilar

Mile Svilar nam het donderdagavond in de Europa League met AS Roma op tegen LOSC Lille. Een belangrijk duel voor beide ploegen om de Europese ambities waar te gaan maken. Over Svilar was er de voorbije weken heel wat te doen.

Mile Svilar is bezig aan een topseizoen bij AS Roma en wordt intussen tot de beste doelmannen van de Serie A gerekend. De 26-jarige doelman is ook in de Europa League actief met zijn Italiaanse club.

En steeds meer zou hij ook een naam kunnen worden waar de Rode Duivels rekening mee moeten gaan houden, maar tot dusver kan hij niet opgeroepen worden voor onze nationale ploeg.



Lees ook... Kevin De Bruyne en Mile Svilar: bondscoach Garcia spreekt over heikele thema's

De moeilijke situatie van Mile Svilar: advocaten aan het werk

Hij speelde ooit een oefenwedstrijd voor Servië en mag van de FIFA en UEFA niet meer terugkeren, nadat hij eerder de stap van België naar Servië had gezet. Ondertussen weigerde hij wel al een selectie voor de A-kern van Servië.

Een paar weken geleden werd bekend dat Svilar advocaten op de zaak zou hebben gezet om alsnog voor België te kunnen uitkomen, al zou dat een procedureslag kunnen gaan worden.

Maakt Mile Svilar kans bij de Rode Duivels?

"Op een gegeven moment heb je toch een keuze gemaakt. Dan moet je toch niet meer terugkeren?", vroeg Bob Peeters zich luidop af in de studio's van PlaySports.

"Of hij bij de Rode Duivels kans maakt? Er is natuurlijk ook nog Sels, ik weet niet of hij veel kans maakt", opperde Imke Courtois. Hein Vanhaezebrouck denkt dat het een strijd zou kunnen worden als Courtois zou stoppen.