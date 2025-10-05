🎥 Aanvallende opstelling met Vermant én Tresoldi: ontevreden Hayen legt zijn mislukte plan uit

Club Brugge heeft de drie punten thuis gehouden tegen Union en nadert zo tot op drie punten van de leider. Toch was Nicky Hayen niet helemaal tevreden over het geleverde spel.

Tegen Union verraste Nicky Hayen met zijn opstelling. Met Stankovic en Vanaken stonden er maar twee echte middenvelders op het veld, terwijl er met Forbs, Vermant, Tzolis en Tresoldi veel aanvallend geweld was.

Hayen legde nadien zijn plan van die offensieve opstelling uit. "We hebben spelers op het veld gebracht om meer beweging op het veld te krijgen, maar dat is er in de eerste helft niet goed uitgekomen."



"Van sommige spelers hadden we meer diepgang verwacht en speelden we te stereotiep "De penaltyfase waar het buitenspel is, waar Forbs langs de buitengang ging, was een van de enige momenten waarop we echt gevaarlijk konden zijn. Dat had veel beter gekund, op links en op rechts."

Club benutte te weinig de ruimte tegen Union

Hayen stuurde bij tijdens de rust, Union reageerde door Khalaili en Niang achteruit te trekken, waardoor het met vijf achteraan speelde. "En dan moeten wij slimmer zijn en die momenten herkennen om andere ruimtes te benutten."

"Dat hebben we nagelaten. Maar we hebben wel de hele wedstrijd getoond dat wilden blijven zoeken naar dat doelpunt om drie punten binnen te halen. Dankzij de goal van Forbs pakken we toch, verdiend denk ik, de drie punten", besloot Hayen nog.