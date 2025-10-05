Ewoud Pletinckx scherp voor medemaats na nieuwe nederlaag OHL

Op zondagavond ging OH Leuven roemloos ten onder op het veld van Westerlo. Het verloor met 2-0 en blijft op de sukkel. Na tien speeldagen staat het team van David Hubert op de voorlaatste plaats.

Na het bemoedigende gelijkspel tegen Anderlecht hoopte Oud-Heverlee Leuven om tegen Westerlo nog eens een overwinning te pakken. Maar ze kwamen bedrogen uit. In een uitgeregende partij verloor OHL met 2-0.

Achteraf was verdediger Ewoud Pletinckx scherp voor de prestatie van zijn team. "Zeker in de eerste helft trokken we te veel ons voetje terug. Tweede helft was het al beter, maar dan sta je wel al een doelpunt achter", klonk het voor de microfoon van DAZN.



Lees ook... Westerlo geeft zichzelf opnieuw ademruimte tegen Oud-Heverlee Leuven waar Hubert in ademnood zit

Vooral doelpunten maken blijft een probleem voor het team van David Hubert: "Enerzijds is het een probleem dat we onze kansen niet afmaken. Maar het is de laatste tijd ook zo dat we te weinig creëren."

"De laatste weken staan we ook defensief wat minder. Op die moment wordt het moeilijk om wedstrijden te winnen", aldus de verdediger die aangeslagen leek na opnieuw een verliespartij.

Na de interlandbreak moet OHL vol aan de bak om uit de gevarenzone te klauteren. De eerste opdracht voor Pletinckx en co is geen eenvoudige: Op zaterdag 18 oktober komt Club Brugge op bezoek.