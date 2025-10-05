Snelle aanpassing: vanuit Pro League naar Eredivisie ... en meteen speler van de maand

Deze zomer heeft Jordan Bos Westerlo verlaten om naar Feyenoord te gaan. Een prestigieuze transfer voor de verdediger, maar het legt hem voorlopig alvast geen windeieren.

Deze zomer verwezenlijkte Jordan Bos zijn droomtransfer: na twee uitstekende seizoenen bij KVC Westerlo, maakte hij de overstap naar Feyenoord voor 5 miljoen euro.

Jordan Bos maakt meteen indruk in Nederland

De 22-jarige Australiër overtuigde al snel iedereen van zijn kwaliteiten, nadat hij 7 doelpunten en 4 assists had geregistreerd in 46 wedstrijden voor Westerlo.

In 6 Eredivisie-wedstrijden heeft Bos al 2 doelpunten en 2 assists op zijn naam staan, vanaf dezelfde positie als linksachter die hij in de Kempen bekleedde. Deze prestaties leverden hem de titel van Speler van de Maand september in de Eredivisie op.

Jordan Bos vindt het allemaal geweldig bij Feyenoord

"Het is geweldig. Een doelpunt en een assist deze maand, het gaat inderdaad goed. Dat toont aan dat ik op de goede weg ben", aldus Jordan Bos in een interview met ESPN. "Ik krijg vertrouwen."

Als Australisch international (21 caps) is Bos ook opgeroepen voor de kwalificatiewedstrijden van de Socceroos in oktober. Australië heeft zich al gekwalificeerd voor het Wereldkampioenschap 2026, na de wedstrijden van afgelopen juni.