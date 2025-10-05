Tijd rekken levert Union geen punten op: Meijer en Mechele zien er zelfs compliment in

Club Brugge heeft in eigen huis Union over de knie gelegd. Blauw-zwart bleef zoeken naar een doelpunt en werd een kwartier voor tijd beloond.

De laatste zes competitiewedstrijden slaagde Club Brugge er thuis niet meer in om nog eens de drie punten te pakken tegen Union. Vier keer eindigde de topper op een gelijkspel, Club verloor ook twee keer.

Aan die reeks wilde Club een einde maken, net als aan de ongeslagen reeks van 19 wedstrijden van Union. Club raakte moeilijk door het fort van Union, maar een kwartier voor tijd was het toch prijs dankzij Forbs.



Het Brugse publiek ging uit zijn dak, vooral omdat het zich stoorde aan 'anti-voetbal' van de Brusselaars. Voor het doelpunt van Forbs probeerde Union bij elke spelhervatting tijd te rekken en zo onder de huid van blauw-zwart te kruipen.

Wat vinden Mechele en Meijer van tijdrekken Union?

"Het is een beetje frustrerend, maar ik denk dat dat een compliment is voor ons", zei Bjorn Meijer erover. "Het toont aan met welk idee zij naar hier komen en willen verhinderen dat we in ons spel komen. Want ze weten dat het hier altijd moeilijk is."

Dat was ook wat Brandon Mechele erover te zeggen had. "Je weet dat Union tevreden is als ze hier een puntje kunnen pakken zodat ze die kloof van zes punten kunnen behouden. De scheidsrechter kon er wel iets korter opzitten, maar wij zijn er rustig onder gebleven."