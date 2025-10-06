Axel Witsel bundelt krachten met Chadli en Ciman: Rode Duivel heeft een nieuw project

Axel Witsel bundelt krachten met Chadli en Ciman: Rode Duivel heeft een nieuw project

Axel Witsel combineert zijn sportieve carrière met een nieuwe rol buiten het veld. De middenvelder van Girona, die dit weekend zijn team hielp aan de eerste overwinning van het seizoen in de Liga, werd opnieuw opgeroepen voor de nationale ploeg, meer dan een jaar na zijn laatste optreden op het EK.

Tegelijkertijd heeft Witsel bekendgemaakt dat hij ambassadeur wordt van Opportunity Players Group, een initiatief dat professionele sporters uit verschillende disciplines samenbrengt. Het doel van het project is om atleten meer zichtbaarheid te geven en hen te helpen hun carrière een extra impuls te geven.

Het platform werkt via een app waarin sporters, coaches en andere actoren in de sport met elkaar in contact kunnen komen. Constructieve uitwisselingen en nieuwe kansen staan centraal. Witsel is niet de enige ambassadeur: Laurent Ciman, voorzitter van de Canadese afdeling, en Nacer Chadli zetten zich ook actief in voor het project.

Nieuwe generatie inspireren

“Met Laurent speel ik al jaren samen en delen we dezelfde waarden. Om elkaar nu opnieuw terug te vinden in dit project, is fantastisch", zegt Witsel. “Ik sluit me ook aan bij Nacer. Samen willen we de nieuwe generatie inspireren en begeleiden.”

Witsel benadrukt het belang van het initiatief voor jonge sporters. “In mijn tijd bestond er geen app zoals deze. Vandaag kunnen jongeren eindelijk echt laten zien wat ze kunnen. Mijn doel is om Opportunity Players te laten groeien en deuren te openen voor de volgende generatie sporters.”

Met zijn rol als ambassadeur wil Witsel niet alleen zijn ervaring delen, maar ook een brug slaan tussen verschillende sporten en disciplines. Zo combineert hij zijn persoonlijke succes op het veld met maatschappelijke impact buiten het voetbal.

