Heeft Vanhaezebrouck zich serieus vergist? "Zag hem als interessant profiel voor Rode Duivels"
Union blijft bovenaan het klassement staan, ondanks het vertrek van enkele sterkhouders. Hein Vanhaezebrouck analyseert de situatie en wijst op zowel structurele sterktes als individuele tekortkomingen binnen de ploeg.

Volgens Vanhaezebrouck is de defensieve organisatie van Union de sleutel tot het huidige succes. “Vijf tegendoelpunten na tien speeldagen, zes clean sheets: dat blijft superweinig”, stelt hij in Het Nieuwsblad. “Gaat de doelman niet in de fout, dan verliest Union niet eens in Brugge”, aldus Vanhaezebrouck.

Belangrijke wintermercato voor Union

Hoewel Union enkele belangrijke spelers heeft laten vertrekken, blijft de ploeg competitief. “Union kan in januari nog bijsturen, hè. Een vervanger voor Charles Vanhoutte kan het misschien nog zoeken”, merkt Vanhaezebrouck op.

Vanhaezebrouck erkent dat het aanvallende vermogen van Union beperkt is. “Dat is de basis van het succes, bij gebrek aan meer puur voetbalvermogen in het aanvallende gedeelte”, zegt hij. De nadruk ligt dus op het defensieve compartiment, dat tot nu toe weinig steken heeft laten vallen.

Kritiek op individuele prestaties

Toch ziet Vanhaezebrouck ook zwakke plekken in de achterhoede. Hij noemt specifiek Fedde Leysen, die volgens hem moeite heeft tegen sterkere tegenstanders. Vanhaezebrouck verwijst naar meerdere wedstrijden waarin de verdediger tekortschiet.

“Tegen Genk was hij niet geweldig. Tegen Newcastle heeft hij ongelooflijk hard afgezien tegen Elanga”, aldus Vanhaezebrouck. Ook in de wedstrijd tegen Club Brugge liep het mis. “Op Club werd hij voortdurend gepasseerd door Forbs. Zie de geannuleerde strafschop, zie ook het doelpunt waar hij had kunnen doordekken”, somt hij op.

Fedde Leysen Rode Duivel

Vanhaezebrouck geeft toe dat hij eerder een ander beeld had van Leysen. “Hij werd, ook door mij, nochtans al als een interessant profiel voor de Rode Duivels beschouwd”, erkent hij. De prestaties van de verdediger roepen dus vragen op over zijn geschiktheid op het hoogste niveau.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

