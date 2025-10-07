Vergeet Witsel, geen twijfel wie op WK op zes moet spelen, al is er één heel grote maar

Vergeet Witsel, geen twijfel wie op WK op zes moet spelen, al is er één heel grote maar

De rol van Axel Witsel bij de nationale ploeg lijkt ondanks zijn selectie uitgespeeld. Gilles Mbiye-Beya wijst in aanloop naar het WK resoluut naar Roméo Lavia als de ideale invulling op de zes-positie, op voorwaarde dat hij fit raakt.

Volgens Gilles Mbiye-Beya is het weinig waarschijnlijk dat Axel Witsel, tijdens deze interlandbreak in de selectie van de bondscoach, nog een prominente rol zal spelen op het komende WK. “Als iedereen fit is, denk ik niet dat dat zal gebeuren”, stelt hij op sporza. Witsel behoort volgens hem tot een groep spelers waarop bondscoach Rudi Garcia altijd kan rekenen, maar die niet noodzakelijk een basisplaats krijgen.

“Witsel is op dit moment een speler die in een poule zit van vijf gasten waarvan Garcia weet dat hij daar altijd op kan rekenen”, aldus Mbiye-Beya. “Ze zijn betrouwbaar, zullen doen wat ik vraag op training en misschien nog belangrijker: niet zullen mokken wanneer ze niet spelen”, voegt hij toe.

Roméo Lavia op de zes bij Rode Duivels

Zulke profielen zijn volgens hem belangrijk om groepsdynamiek te bewaren. De analyse impliceert dat Witsel vooral als back-up wordt beschouwd. In plaats van Witsel schuift Mbiye-Beya Roméo Lavia naar voren als de ideale invulling op het middenveld. “Toen ik hem dit weekend weer zag invallen ... Niet normaal”, zegt hij.

“Als je het hebt over natuurlijk talent op de zes-positie, is hij het wel”, klinkt het. Mbiye-Beya benadrukt dat Lavia zich onderscheidt door zijn spelinzicht en technische capaciteiten. “Je hebt zo veel plezier van naar hem te kijken, omdat hij steeds de juiste dingen doet”, aldus zijn analyse.

Fit geraken

Indien Lavia fit is, bestaat er volgens Mbiye-Beya geen twijfel over zijn selectie. “Als hij ooit fit is, moet je zelfs niet kiezen wie je op zes zet”, stelt hij. “Die jongen heeft echt iets wat anderen niet hebben,”, besluit hij.

