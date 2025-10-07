Voor dit ene voedingsmiddel komt Maxim De Cuyper héél graag terug naar België
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu via Instagram!
Maxim De Cuyper verruilde afgelopen zomer Club Brugge voor Brighton & Hove Albion. De 24-jarige flankverdediger kijkt met een voldaan gevoel terug op zijn eerste maanden in Engeland. Al is er één specifieke zaak uit België die hij enorm mist.
Maxim De Cuyper heeft zich zijn transfer van Club Brugge naar Brighton & Hove Albion nog geen minuut beklaagd. Hoe hij die eerste maanden heeft beleefd? Dat vertelt de Rode Duivel zelf in dit artikel.
Al kijkt De Cuyper wel iedere keer uit naar een bezoek aan België. "Je kan je niet voorstellen hoe erg ik américain préparé mis. (lacht) 't Is echt ongelooflijk."
Je kan je niet voorstellen hoe erg ik américain préparé mis
"Ik mis zelfs al het gewone gehakt uit België", begint onze landgenoot te watertanden in Het Laatste Nieuws. "Vlees is hier dramatisch. Het Belgische eten wordt echt onderschat. Je beseft het pas wanneer je het even niet meer hebt."
De Cuyper doet dan ook een warme oproep. "Breng maar iets mee als je naar Engeland komt. (lacht) Ik heb geen heimwee naar België, maar ik geniet er wel van."
Thuis in Brighton
"Bij de vorige interlandbreak heb ik er enorm van genoten om nog eens twee dagen thuis te zijn", besluit De Cuyper. "Ik voel me thuis in Brighton, maar het is niét mijn thuis."
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief