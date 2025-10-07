Voor dit ene voedingsmiddel komt Maxim De Cuyper héél graag terug naar België

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Voor dit ene voedingsmiddel komt Maxim De Cuyper héél graag terug naar België
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Maxim De Cuyper verruilde afgelopen zomer Club Brugge voor Brighton & Hove Albion. De 24-jarige flankverdediger kijkt met een voldaan gevoel terug op zijn eerste maanden in Engeland. Al is er één specifieke zaak uit België die hij enorm mist.

Maxim De Cuyper heeft zich zijn transfer van Club Brugge naar Brighton & Hove Albion nog geen minuut beklaagd. Hoe hij die eerste maanden heeft beleefd? Dat vertelt de Rode Duivel zelf in dit artikel.

Al kijkt De Cuyper wel iedere keer uit naar een bezoek aan België. "Je kan je niet voorstellen hoe erg ik américain préparé mis. (lacht) 't Is echt ongelooflijk."

Je kan je niet voorstellen hoe erg ik américain préparé mis

Maxim De Cuyper

"Ik mis zelfs al het gewone gehakt uit België", begint onze landgenoot te watertanden in Het Laatste Nieuws. "Vlees is hier dramatisch. Het Belgische eten wordt echt onderschat. Je beseft het pas wanneer je het even niet meer hebt."

De Cuyper doet dan ook een warme oproep. "Breng maar iets mee als je naar Engeland komt. (lacht) Ik heb geen heimwee naar België, maar ik geniet er wel van."

Thuis in Brighton

"Bij de vorige interlandbreak heb ik er enorm van genoten om nog eens twee dagen thuis te zijn", besluit De Cuyper. "Ik voel me thuis in Brighton, maar het is niét mijn thuis."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Brighton
Maxim De Cuyper

Meer nieuws

Felice Mazzu laat zich uit over opvallende keuzes van Rudi Garcia bij Rode Duivels

Felice Mazzu laat zich uit over opvallende keuzes van Rudi Garcia bij Rode Duivels

11:20
Antwerp pas 13de, maar... is dat zo onverwacht? The Great Old kraakt onder zijn eigen ambities

Antwerp pas 13de, maar... is dat zo onverwacht? The Great Old kraakt onder zijn eigen ambities

11:40
De tijd dringt: hoe de medische staf keihard werkt om een Rode Duivel speelklaar te krijgen

De tijd dringt: hoe de medische staf keihard werkt om een Rode Duivel speelklaar te krijgen

09:30
Na zijn kritische uitspraken: Peter Schmeichel maakt bocht van 180 graden over Senne Lammens

Na zijn kritische uitspraken: Peter Schmeichel maakt bocht van 180 graden over Senne Lammens

09:00
Voormalige sterkhouder van Club Brugge blaast na transfer: "Dat is hier gewoon absurd!"

Voormalige sterkhouder van Club Brugge blaast na transfer: "Dat is hier gewoon absurd!"

20:00
Wauw! 'Dante Vanzeir strijkt dit gigantische bedrag op bij Gent, zelfs vanop de bank'

Wauw! 'Dante Vanzeir strijkt dit gigantische bedrag op bij Gent, zelfs vanop de bank'

10:01
2
Het is zover: Eden Hazard zal terugkeren naar Stamford Bridge

Het is zover: Eden Hazard zal terugkeren naar Stamford Bridge

11:01
Maxim De Cuyper zegt welke speler van Club Brugge naar de Premier League moét komen

Maxim De Cuyper zegt welke speler van Club Brugge naar de Premier League moét komen

22:00
2
Straf: 'deze Challenger Pro League club gaat verrassen met komst van Denis Odoi'

Straf: 'deze Challenger Pro League club gaat verrassen met komst van Denis Odoi'

10:30
Kost opportunisme straks de kop van Stef Wils? Analyse

Kost opportunisme straks de kop van Stef Wils?

10:00
1
Deze Rode Duivels stonden vandaag al op het trainingsveld

Deze Rode Duivels stonden vandaag al op het trainingsveld

22:30
Na Lukaku wil ook deze voormalige Anderlecht-speler terugkeren naar paars-wit, maar eerst... het WK?

Na Lukaku wil ook deze voormalige Anderlecht-speler terugkeren naar paars-wit, maar eerst... het WK?

08:40
Voormalige sterke man van Charleroi en Standard overleden

Voormalige sterke man van Charleroi en Standard overleden

08:20
Moet Anderlecht Nathan De Cat naar het WK laten gaan? Wesley Sonck heeft zeer duidelijke mening

Moet Anderlecht Nathan De Cat naar het WK laten gaan? Wesley Sonck heeft zeer duidelijke mening

08:00
8
Bart Verhaeghe grijpt in: trainersontslag bij Club Brugge

Bart Verhaeghe grijpt in: trainersontslag bij Club Brugge

07:40
KAA Gent heeft al versterking op het oog: verdediger van Inter Miami op komst?

KAA Gent heeft al versterking op het oog: verdediger van Inter Miami op komst?

07:21
1
Wie wint het pokerspel? 'Anderlecht concurreert voor Stroeykens met drie grote namen uit Europese voetbal'

Wie wint het pokerspel? 'Anderlecht concurreert voor Stroeykens met drie grote namen uit Europese voetbal'

07:00
2
"Ze zeggen dat ik aan iedereen chocolade en bloemen geef, maar ..."

"Ze zeggen dat ik aan iedereen chocolade en bloemen geef, maar ..."

23:30
Het zou héél straf zijn: 'Union kan mogelijk in 2025 nog beginnen aan bouw van nieuw stadion'

Het zou héél straf zijn: 'Union kan mogelijk in 2025 nog beginnen aan bouw van nieuw stadion'

23:00
8
Eerst euforie, nu domper: 'Lammens géén vaste nummer één en... Manchester United wil deze topdoelman halen'

Eerst euforie, nu domper: 'Lammens géén vaste nummer één en... Manchester United wil deze topdoelman halen'

21:40
4
La Liga-baas schopt wild in het rond en maakt Manchester City en PSG met de grond gelijk

La Liga-baas schopt wild in het rond en maakt Manchester City en PSG met de grond gelijk

21:20
7
Wat na groen licht? 'Nieuw stadion van Club Brugge is prefab-arena die op zes maanden kan gemaakt worden'

Wat na groen licht? 'Nieuw stadion van Club Brugge is prefab-arena die op zes maanden kan gemaakt worden'

21:00
11
Anderlecht een maand zonder Nathan De Cat? Dit zijn de drie mogelijke oplossingen voor Besnik Hasi Analyse

Anderlecht een maand zonder Nathan De Cat? Dit zijn de drie mogelijke oplossingen voor Besnik Hasi

20:40
Union-doelman Scherpen gaat de mist in, maar wijst ook ploegmaats met de vinger Reactie

Union-doelman Scherpen gaat de mist in, maar wijst ook ploegmaats met de vinger

20:15
Axel Witsel bundelt krachten met Chadli en Ciman: Rode Duivel heeft een nieuw project

Axel Witsel bundelt krachten met Chadli en Ciman: Rode Duivel heeft een nieuw project

18:20
'Ook voor deze topclub komt Mark van Bommel niét uit zijn zetel'

'Ook voor deze topclub komt Mark van Bommel niét uit zijn zetel'

20:20
4
Als zelfs Italiaans icoon Alessandro Del Piero zich gaat moeien in het Kevin De Bruyne-debat...

Als zelfs Italiaans icoon Alessandro Del Piero zich gaat moeien in het Kevin De Bruyne-debat...

18:00
Wie wordt de nieuwe voorzitter van Anderlecht? 'Coucke en Verschueren hakken samen deze knoop door'

Wie wordt de nieuwe voorzitter van Anderlecht? 'Coucke en Verschueren hakken samen deze knoop door'

19:40
6
Het rommelt in Wales: grote tegenslag bij Duivelse tegenstander, ex-JPL-speler opgeroepen

Het rommelt in Wales: grote tegenslag bij Duivelse tegenstander, ex-JPL-speler opgeroepen

16:20
OFFICIEEL: Cannavaro gaat héél exotische uitdaging aan en... mag meteen naar het WK

OFFICIEEL: Cannavaro gaat héél exotische uitdaging aan en... mag meteen naar het WK

19:20
Drie bekende voetbalgezichten dit seizoen in 'De Slimste Mens ter Wereld'

Drie bekende voetbalgezichten dit seizoen in 'De Slimste Mens ter Wereld'

19:00
"Onmogelijk om hem over het hoofd te zien"- Ons Team van de Week met spelers van maar liefst 8 ploegen Analyse

"Onmogelijk om hem over het hoofd te zien"- Ons Team van de Week met spelers van maar liefst 8 ploegen

18:40
1
"Dit kon niet blijven duren bij KV Mechelen, maar tweede helft van oktober wordt cruciaal voor ambities" Opinie

"Dit kon niet blijven duren bij KV Mechelen, maar tweede helft van oktober wordt cruciaal voor ambities"

17:15
3
Zelfs de Bayern-bazen dansen op tafel: Vincent Kompany wordt intern op handen gedragen bij Bayern München

Zelfs de Bayern-bazen dansen op tafel: Vincent Kompany wordt intern op handen gedragen bij Bayern München

17:30
Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel

Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel

16:52
41
Analist kan niet genoeg superlatieven verzinnen voor Nathan De Cat: "Zal niet lang op zich laten wachten"

Analist kan niet genoeg superlatieven verzinnen voor Nathan De Cat: "Zal niet lang op zich laten wachten"

16:40
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 7
Bournemouth Bournemouth 3-1 Fulham Fulham
Leeds United Leeds United 1-2 Tottenham Tottenham
Arsenal Arsenal 2-0 West Ham Utd West Ham Utd
Manchester United Manchester United 2-0 Sunderland Sunderland
Chelsea Chelsea 2-1 Liverpool FC Liverpool FC
Newcastle United Newcastle United 2-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
Aston Villa Aston Villa 2-1 Burnley Burnley
Wolverhampton Wolverhampton 1-1 Brighton Brighton
Everton Everton 2-1 Crystal Palace Crystal Palace
Brentford Brentford 0-1 Manchester City Manchester City

Nieuwste reacties

wilmabar123 wilmabar123 over Wat na groen licht? 'Nieuw stadion van Club Brugge is prefab-arena die op zes maanden kan gemaakt worden' Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Vanhaezebrouck voorspelt jackpot voor Club Brugge: "Hij is de volgende die voor bom geld verkocht wordt" Nesdra Nesdra over Het zou héél straf zijn: 'Union kan mogelijk in 2025 nog beginnen aan bouw van nieuw stadion' Obiku Obiku over Moet Anderlecht Nathan De Cat naar het WK laten gaan? Wesley Sonck heeft zeer duidelijke mening Demogorgon Demogorgon over La Liga-baas schopt wild in het rond en maakt Manchester City en PSG met de grond gelijk OH boy OH boy over David Hubert na nieuwe nederlaag even moedeloos als zijn team op het veld FCB vo altijd FCB vo altijd over Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel BlueWhiteSky BlueWhiteSky over KAA Gent heeft al versterking op het oog: verdediger van Inter Miami op komst? Daniel Tack Daniel Tack over Olivier Deschacht spreekt over Vazquez én afgekeurd doelpunt Standard en laat er geen twijfel over bestaan Dave79 Dave79 over Wauw! 'Dante Vanzeir strijkt dit gigantische bedrag op bij Gent, zelfs vanop de bank' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved