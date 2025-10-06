Voormalige sterkhouder van Club Brugge blaast na transfer: "Dat is hier gewoon absurd!"

Maxim De Cuyper is zijn Engels avontuur sterk begonnen. Al trok de 24-jarige flankverdediger tijdens de voorbereiding héél grote ogen.

Brighton & Hove Albion betaalde in het tussenseizoen twintig miljoen euro aan Club Brugge voor Maxim De Cuyper. Het jeugdproduct van blauw-zwart trok héél grote ogen in de eerste weken.

The Seagulls trokken tijdens de voorbereiding naar de Spaanse Costa Del Sol. "En het was elke dag tot het gaatje gaan. De trainingen waren aan een intensiteit die ik niet gewoon was. En ze bleven maar duren."



F*ck, wat doe ik hier eigenlijk? Dat ging héél vaak door mijn gedachten

"F*ck, wat doe ik hier eigenlijk?", blaast De Cuyper. "Dat ging héél vaak door mijn gedachten. Iedereen traint ook elke dag als een beest. Er is hier niemand in de kleedkamer van wie je nog maar zou kunnen denken dat hij niet fit is. Absurd!"

Al plukt de twaalfvoudig Rode Duivel vandaag de vruchten van het harde labeur. "Ik heb tijdens de wedstrijden op geen enkel moment de nood gehad om gewisseld te worden. Het is nog niet op geweest."

Onverwacht én tevreden

"Ik ben alvast tevreden van mijn overstap", besluit De Cuyper in Het Laatste Nieuws. "Ik had niet verwacht dat ik aan het seizoen zou beginnen. De concurrentie is héél sterk."