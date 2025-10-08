Stassin spreekt klare taal over het feit dat Garcia hem niet opnam in selectie van Rode Duivels

Lucas Stassin reageerde bij RTL Sports op zijn niet-selectie voor de Rode Duivels. De aanvaller van Saint-Étienne gaf aan dat hij de beslissing van bondscoach Rudi Garcia respecteert, maar dat hij wel op een oproep had gehoopt gezien de blessure van Romelu Lukaku.

Stassin verklaarde dat hij de keuze van de bondscoach aanvaardt. “Dat zijn de keuzes van de trainer, zo is het nu eenmaal. Je moet die respecteren”, aldus Stassin. Hij gaf aan dat hij door de afwezigheid van Lukaku een extra kans zag. “Omdat Romelu geblesseerd is, had ik misschien wat meer hoop. Ik dacht dat er mogelijk een plaats vrijgekomen was.”

Stassin speelt in tweede klasse

Ondanks die hoop sprak Stassin niet van teleurstelling. Hij verwees naar de degradatie van zijn club naar de Franse tweede klasse. “Ik zou niet zeggen dat ik ontgoocheld ben, want ik weet ook dat Saint-Étienne naar Ligue 2 is gezakt.” Dat maakt het niet gemakkelijker om geselecteerd te geraken.

Stassin benadrukte dat hij zich blijft inzetten voor zijn verdere ontwikkeling. “Ik moet mijn werk blijven doen, blijven presteren en dan zien we wel wat er gebeurt. Maar ik hoop dat het snel komt. In elk geval ben ik er klaar voor”, gaf hij aan.

De jonge aanvaller sprak ook over zijn langetermijndoelen. “Ik heb ambities, ik heb dromen. Natuurlijk maken de Rode Duivels daar deel van uit”, stelde hij. Hij verwees expliciet naar het WK van komende zomer.

Stassin wil naar WK

“Ik weet dat er volgend jaar zomer een WK is. Als ik een sterk individueel seizoen speel of een transfer maak tijdens de winterstop, en als ik blijf presteren, dan blijft er altijd hoop op een toekomstige selectie”, gaat hij verder.

Tot slot gaf Stassin aan dat hij erop rekent dat Garcia ook aandacht heeft voor spelers uit de Franse tweede klasse. “Ik denk dat hij het kampioenschap kent en de waarde van Saint-Étienne. Dat zijn factoren die meewegen”, besloot onze landgenoot.