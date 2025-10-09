Kevin De Bruyne is héél duidelijk over zijn toekomst: "Zoals Romelu? Absoluut niet!"

Morgen zijn de ogen weer gericht op de Rode Duivels. En als we dat doen is dat altijd met een speciale blik op Kevin De Bruyne. Zolang hij er is, moeten we ervan genieten. King Kev is immers niet van plan om ooit nog naar België terug te keren zoals Romelu Lukaku van plan is.

Voor De Bruyne is de match tegen Noord-Macedonië immers in zijn thuisstad Gent. Maar heel speciaal blijkt dat allemaal voor hem niet te zijn. "Het is leuk om dicht in de buurt te spelen waar ik geboren en getogen ben, maar ik ben nog nooit in dit stadion geweest. Toen ik in België speelde, was het nog in het andere stadion (het Ottenstadion, nvdr.)."

"Het is wel leuk, want deze club heeft me wel geholpen om te komen waar ik nu ben. Het is een belangrijke periode geweest in mijn jeugd", aldus De Bruyne. Maar meer dus ook niet...

Nooit meer naar Gent of Genk

De vraag kwam wel of hij geen zin heeft om straks, zoals Romelu Lukaku al aankondigde dat hij zal terugkeren naar Anderlecht, voor Gent of Genk te spelen. "(ferm) Absoluut niet! Ik keer nooit meer terug naar België om er te voetballen. Waarom? Ik zie er niet veel positieve kanten aan, niet sportief of niet met alles er rond. Dat zal voor mij geen optie zijn naar de toekomst toe."

Dat incident bij mijn wissel? Met mijn naam komt veel aandacht te kijken

Een duidelijk standpunt. Het zou dus wel eens goed kunnen dat Napoli het laatste hoofdstuk wordt in zijn carrière. "Het gaat er heel goed. Ik heb een goeie voorbereiding gehad, ik ben fit en speel zo goed als alles."





Onvermijdelijk kwam echter ook het 'incident' bij zijn wissel tegen AC Milan ter sprake. Toen hij duidelijk misbaar maakte en trainer Antonio Conte daar achteraf op reageren. "Er zijn altijd momenten dat je andere dingen denkt, maar dat is eigenlijk geen polemiek geweest."

"Maar goed, ik zit al zolang in het voetbal dat ik weet hoe het werkt. Met mijn naam komt veel aandacht te kijken. Er is veel meer van gemaakt dan het eigenlijk was. Er was niks aan de hand. Ik weet eigenlijk niet wat ik erover moet zeggen."