Pocognoli vertrekt bij Union SG, maar Vandenbempt waarschuwt: "Dat is misschien nog een groter probleem"

Sébastien Pocognoli staat op het punt Union SG te verlaten voor AS Monaco. Donderdag zat hij al niet meer op de bank tijdens de oefenwedstrijd tegen Patro Eisden, terwijl ook Kevin Mirallas de club verlaat. Dat zou nog een groter probleem kunnen zijn volgens Peter Vandenbempt.

Sébastien Pocognoli zal de nieuwe trainer van AS Monaco worden. Op donderdag zat hij al niet meer op de bank tijdens het oefenduel van Union SG tegen Patro.

"Het is wel een klap natuurlijk, want het is totaal onverwacht", zegt Peter Vandenbempt bij Sporza. "Spitsentrainer Kevin Mirallas vertrekt ook mee met Pocognoli, wat misschien nog een groter probleem is."

Kevin Mirallas mag ook niet vergeten worden

Herinnert u zich de periode nog waarin Union geen doelpunt gemaakt kreeg? Mirallas loste het toen allemaal op. "Mirallas heeft terecht alle lof gekregen voor de ontwikkeling van de spitsen. Jongens die maar niet konden scoren, zijn helemaal ontploft: Ivanovic, Promise David, nu ook Kevin Rodríguez. Mirallas is wat dat betreft een even groot verlies als Pocognoli."

Volgens Vandenbempt heeft Pocognoli wel al het recht om deze transfer te maken. "Ik vind het jammer voor het Belgische voetbal en de strijd aan de top dat Pocognoli vertrekt, maar ik heb er geen ethische of morele bezwaren bij dat het midden in het seizoen gebeurt."





"Als een trainer slecht presteert, wordt hij ook van de ene dag op de andere ontslagen. Dat is nu eenmaal de business van het voetbal zoals we die al lang kennen", besluit Vandenbempt.