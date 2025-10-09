Zijn vertrek lijkt nu écht onvermijdelijk: Pocognoli stuurt zijn kat naar oefenwedstrijd van Union

Sébastien Pocognoli staat op het punt Union SG te verlaten. AS Monaco toonde interesse en de gesprekken verlopen vlot. In Brussel houdt men al rekening met zijn vertrek, terwijl Pocognoli en Mirallas donderdag niet meer op de bank zaten.

Sébastien Pocognoli zal niet lang meer de coach van Union SG zijn. Eerder deze week raakte bekend dat AS Monaco op zoek zou gaan naar een nieuwe coach, en dat Poco op het lijstje staat.

Maar het is al snel gegaan. De eerste contacten zouden dinsdag hebben plaatsgevonden, terwijl de gesprekken de goede kant uitgaan.

Pocognoli zit al niet meer op de bank tijdens een oefenwedstrijd

Volgens Het Laatste Nieuws zijn ze in Brussel op de hoogte van de situatie, van het feit dat Pocognoli meer dan waarschijnlijk vertrekt. Afgelopen zomer besloot hij nog te blijven, maar enkele maanden later is hij toch van gedacht veranderd.

Union SG ontvangt nog een miljoen euro voor zijn trainer, wat de afkoopsom is. Naast Pocognoli verliezen de Brusselaars ook spitsentrainer Kevin Mirallas. Hij volgt de hoofdtrainer.





Union SG speelt donderdagmiddag een oefenwedstrijd tegen Patro Eisden Maasmechelen, waar Pocognoli al niet meer op de bank zit, net als Mirallas. Assistent-coach Bart Meert leidt de groep daar.