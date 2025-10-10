Delorge over zijn speciale band met Vermeeren: "Die klik was er vanaf dag één"

Mathias Delorge groeit uit tot een vaste waarde bij KAA Gent én bij de Jonge Duivels. Daar vormt hij een sterk duo met zijn goede vriend Arthur Vermeeren, met wie hij ook naast het veld een hechte band heeft.

"Ik leerde Arthur pas vorig jaar kennen, want in de jeugd hebben we nooit samengespeeld.", legt hij uit in een interview met Het Belang van Limburg. "Maar hij heeft een geweldige persoonlijkheid."

Delorge prijst het spelinzicht van Vermeeren

"Ik lach mij plat met hem en op het veld vinden we elkaar. Het klinkt raar, maar die klik heb ik nog maar met weinig jongens gehad. Het was er vanaf dag één", gaat hij verder.

Delorge komt ook met complimenten voor zijn spelinzicht. "Je ziet snel of iemand het spelletje snapt. Soms heb ik het gevoel dat ik sneller denk dan de rest, bij Arthur voel ik dat dat ook zo is."

Dat de twee goed met elkaar kunnen omgaan is wel heel duidelijk. Op het veld vormen ze ook een goed duo. Zal Marseille misschien een buitenkans zien in Delorge?