Filip Joos & co formeel over het los zand bij Genk: "Dan lag Fink nu al buiten"

KRC Genk is door overwinningen tegen STVV en Dender iet of wat uit het diepe dal gekropen en staat momenteel op een zevende plaats met 14 op 30. Het spel was tegen de hekkensluiter wel niet echt om over naar huis te schrijven.

"Genk raakt toch niet uit die dip hé. Ze hebben nu wel 6 op 6, maar de eerste helft tegen Dender was dramatisch. Steuckers wordt dan ook uitgefloten ...", bond Joris Brys de kat de bel aan in 90 Minutes.

Er zit geen lijn in bij Genk ...

"Maar Steuckers was dan wel meteen beslissend", pikte Filip Joos in. Volgens Wesley Sonck is slecht spelen en toch winnen dé manier om uit een dip te raken.

"Als je dan lachend van het veld kan gaan", aldus Joos. "Maar je zag Fink denken van 'ik wil hier weg' en de spelers ... Ik weet dat het beter is dan verliezen, want als hij zou verliezen, dan lag Fink mogelijk buiten."

Genk heeft nog steeds vertrouwen in Fink

"Genk is een ploeg waarmee je veel andere accenten kan leggen. Natuurlijk missen ze Tolu Arokodare, maar het is wel opvallend dat Dender met tien en zelfs met negen nog kansen had tegen Genk. Op dit moment is het los zand."

Tuur Dierckx vindt ook dat er iets meer lijn in mag zitten bij Genk, zelfs zonder Tolu. "Ik heb niet het gevoel dat het momenteel ergens naartoe gaat." Genk bevestigde deze week nog het vertrouwen in de coach.