KRC Genk hakt knoop door over Thorsten Fink: gesprekken met spelers aan de gang

De interlandbreak is volop bezig. Terwijl de Rode Duivels zich opmaken voor levensbelangrijke duels tegen Noord-Macedonië en Wales is het voor de clubs in ons land een mooi moment om nog eens een paar puntjes op de i te zetten.

Bij KRC Genk liep het tot dusver niet al te goed in de Belgische competitie, maar door een paar meevallers qua resultaat de laatste weken tegen Rangers, STVV en Dender zijn ze zowel in Europa als in België wel nog competitief.

Genk behoudt het vertrouwen in Thorsten Fink

Tegen Ferencvaros werd jammerlijk en onnodig verloren, de voorbije weken leek de positie van Thorsten Fink zwaar onder druk te staan. Voorlopig lijkt zijn vel gered, al blijft het in het voetbal altijd een beetje opletten.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft de club nu ook officieel het vertrouwen in de coach behouden. Fink denkt dat hij het tij kan keren, maar er moeten wel oplossingen gevonden worden voor de mindere resultaten en de defensieve kwetsbaarheid.

Zes spelers met interlandverplichtingen

Er zouden gesprekken gevoerd worden achter de schermen, zowel met de staf als met de spelers. Bedoeling daarvan is om alle neuzen in de juiste richting te krijgen.

Genk moet deze week wel heel wat spelers missen door interlandverplichtingen. Joris Kayembe (Congo), Patrik Hrosovsky (Slovakije), Hyeon-gyu Oh (Zuid-Korea), Junya Ito (Japan), Yaimar Medina (Ecuador) en Kos Karetsas (Griekenland) zijn er niet bij deze week op training.