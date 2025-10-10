Frank Boeckx is duidelijk: niet Trossard, maar déze Duivel verrast in de basis tegen Noord-Macedonië

Frank Boeckx is duidelijk: niet Trossard, maar déze Duivel verrast in de basis tegen Noord-Macedonië

Rudi Garcia heeft voor verrassingen gezorgd bij de Rode Duivels. Tegen Noord-Macedonië kiest hij voor Leandro Trossard in de spits, terwijl Saelemaekers de voorkeur krijgt op Fofana.

De Rode Duivels nemen het vrijdagavond op tegen Noord-Macedonië. Rudi Garcia heeft knopen moeten doorhakken, wat tot verrassende keuzes heeft geleid.

Zo zal Leandro Trossard als spits moeten spelen. Niet Loïs Openda, die toch werd gezien als de nummer twee achter Romelu Lukaku, die langdurig geblesseerd is.

Trossard is niet de verrassing

"De Ketelaere is niet fit genoeg. Dat Trossard de voorkeur krijgt op Openda is gezien de vorm bij de Rode Duivels, en de speelminuten bij hun clubs, geen grote verrassing", vindt Frank Boeckx bij VTM.

De voormalige doelman vond een andere naam op het wedstrijdblad wel opmerkelijk. "Voor mij is de grote verrassing wel Saelemaekers, omdat Fofana de laatste interlands goed was."

Er wordt veel gepraat over Fofana en zijn potentieel, maar dat kon een nieuwe plaats op de bank niet voorkomen. "De invalbeurten van Saelemaekers zijn duidelijk in goede aarde gevallen bij de bondscoach", besluit Boeckx.

Volg België - Noord-Macedonië nu live op Voetbalkrant.com.

Volg België - Noord-Macedonië nu live op Voetbalkrant.com.

