Marouane Fellaini: "Marc Wilmots zei me dat"

Marouane Fellaini is al twee jaar geen profvoetballer meer. De voorbije jaren kreeg hij nog meerdere aanbiedingen en deze zomer was er nog contact met Marc Wilmots. Deze winter zal hij misschien nog wel eens op Sclessin te vinden zijn.

Marouane Fellaini stopte zijn professionele carrière bijna twee jaar geleden en is al een tijdje geen Rode Duivel meer. Al waren er wel een aantal aanbiedingen uit ons land.

Marouane Fellaini komt deze winter naar België

Zo had de gewezen Rode Duivel het onder meer over een aanbod van Club Brugge en over zijn investeringen in Standard én Francs Borains de voorbije jaren.

Voor de rest heeft Marouane Fellaini zich verwijderd van de voetbalwereld. De voormalige speler van Everton en Manchester United volgt de Pro League niet echt meer, maar eerder de Champions League, inclusief de wedstrijden van Club Brugge en Union.

Zien we gewezen Rode Duivel Fellaini nog eens op Sclessin?

Toch zou het kunnen dat we hem voor het einde van het kalenderjaar in een van de Belgische stadions terugzien. "Ik kom deze winter terug naar België om hallo te zeggen tegen de familie. Ik zal dan de grootste wedstrijd op dat moment bekijken en waarschijnlijk in het stadion gaan kijken", klinkt het in La Dernière Heure.





"Of dat bij Standard zal zijn? Ik ben daar al eens terug geweest om een aftrap te geven, dat was leuk. Deze zomer had ik Marc Wilmots aan de telefoon. Die zei dat ik kon langskomen wanneer ik wilde. Waarom niet?", aldus nog Fellaini.