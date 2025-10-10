Marouane Fellaini eerlijk over geld dat hij in Standard en Francs Borains stak én aanbod van Club Brugge

Marouane Fellaini heeft zich compleet verwijderd van de voetbalwereld. De voormalige Rode Duivel had inderdaad nog een laatste keer kunnen spelen voor Club Brugge, wat hij echter heeft geweigerd. Uiteindelijk is hij zo'n twee jaar geleden gestopt met professioneel voetbal.

Marouane Fellaini stopte zijn professionele carrière bijna twee jaar geleden, na zijn laatste wedstrijd met de Chinese club Shandong Taishan. Sindsdien leidt de voormalige Rode Duivel een nieuw en vooral teruggetrokken leven in Dubai.

In een interview met La Dernière Heure verklaarde de voormalige middenvelder dat hij nog aanbiedingen had gekregen om zijn carrière voort te zetten na zijn vertrek uit China. Een terugkeer in de Jupiler Pro League had mogelijk kunnen plaatsvinden, maar Marouane Fellaini koos ervoor om zijn schoenen op te bergen.

Marouane Fellaini had aanbod van Club Brugge

"Iedereen heeft zijn eigen eind van zijn carrière, het is niet altijd makkelijk om alles onder controle te houden. Ik had de mogelijkheid om door te gaan na Shandong, onder andere bij Club Brugge. Achteraf gezien heb ik er goed aan gedaan om alles te weigeren, ik was niet meer bereid om de inspanningen te leveren. Ik was moe van de dagelijkse discipline die ik mezelf oplegde."

De laatste jaren is Marouane Fellaini een paar keer weer opgedoken in het Belgische landschap. Met name toen hij in april 2020 drie miljoen euro leende aan Standard om hen uit een benarde financiële situatie te helpen en hen in staat te stellen hun licentie te verkrijgen.





Geld in Standard en Francs Borains gestoken

"Ik praat er niet graag over. Het was goed om Standard te helpen op een belangrijk moment in hun geschiedenis. Vandaag kan ik alleen zeggen dat het volledige bedrag is terugbetaald", verzekerde hij.

Meer recentelijk, in juli 2023, werd hij investeerder en ambassadeur van Francs Borains, een club waarbij hij betrokken was tijdens zijn jeugdopleiding. "Vandaag de dag houd ik me bezig met vastgoedzaken met mijn vriend Karim Mejjati (zijn voormalige agent). Ik bezit nogal wat vastgoed in Spanje, waar ik vaak naartoe ga, en ik heb ook geïnvesteerd in Francs Borains. Het was een leuke kans in een club die voor mij belangrijk is."