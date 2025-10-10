Marouane Fellaini eerlijk over geld dat hij in Standard en Francs Borains stak én aanbod van Club Brugge

Marouane Fellaini eerlijk over geld dat hij in Standard en Francs Borains stak én aanbod van Club Brugge
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Marouane Fellaini heeft zich compleet verwijderd van de voetbalwereld. De voormalige Rode Duivel had inderdaad nog een laatste keer kunnen spelen voor Club Brugge, wat hij echter heeft geweigerd. Uiteindelijk is hij zo'n twee jaar geleden gestopt met professioneel voetbal.

Marouane Fellaini stopte zijn professionele carrière bijna twee jaar geleden, na zijn laatste wedstrijd met de Chinese club Shandong Taishan. Sindsdien leidt de voormalige Rode Duivel een nieuw en vooral teruggetrokken leven in Dubai.

In een interview met La Dernière Heure verklaarde de voormalige middenvelder dat hij nog aanbiedingen had gekregen om zijn carrière voort te zetten na zijn vertrek uit China. Een terugkeer in de Jupiler Pro League had mogelijk kunnen plaatsvinden, maar Marouane Fellaini koos ervoor om zijn schoenen op te bergen.

Marouane Fellaini had aanbod van Club Brugge

"Iedereen heeft zijn eigen eind van zijn carrière, het is niet altijd makkelijk om alles onder controle te houden. Ik had de mogelijkheid om door te gaan na Shandong, onder andere bij Club Brugge. Achteraf gezien heb ik er goed aan gedaan om alles te weigeren, ik was niet meer bereid om de inspanningen te leveren. Ik was moe van de dagelijkse discipline die ik mezelf oplegde."

De laatste jaren is Marouane Fellaini een paar keer weer opgedoken in het Belgische landschap. Met name toen hij in april 2020 drie miljoen euro leende aan Standard om hen uit een benarde financiële situatie te helpen en hen in staat te stellen hun licentie te verkrijgen.

Geld in Standard en Francs Borains gestoken

"Ik praat er niet graag over. Het was goed om Standard te helpen op een belangrijk moment in hun geschiedenis. Vandaag kan ik alleen zeggen dat het volledige bedrag is terugbetaald", verzekerde hij.

Meer recentelijk, in juli 2023, werd hij investeerder en ambassadeur van Francs Borains, een club waarbij hij betrokken was tijdens zijn jeugdopleiding. "Vandaag de dag houd ik me bezig met vastgoedzaken met mijn vriend Karim Mejjati (zijn voormalige agent). Ik bezit nogal wat vastgoed in Spanje, waar ik vaak naartoe ga, en ik heb ook geïnvesteerd in Francs Borains. Het was een leuke kans in een club die voor mij belangrijk is."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Standard
Marouane Fellaini

Meer nieuws

Marouane Fellaini: "Marc Wilmots zei me dat"

Marouane Fellaini: "Marc Wilmots zei me dat"

08:30
Enkel 'ja-woord' ontbreekt nog: Club Brugge heeft maar één topkandidaat voor beloften

Enkel 'ja-woord' ontbreekt nog: Club Brugge heeft maar één topkandidaat voor beloften

10:20
Rudi Garcia hakt knopen door: de vermoedelijke elf (en deze drie verwezen naar tribunes)

Rudi Garcia hakt knopen door: de vermoedelijke elf (en deze drie verwezen naar tribunes)

10:00
1
Hugo Broos woedend op Club Brugge: "Noemen ze dat kansen geven?"

Hugo Broos woedend op Club Brugge: "Noemen ze dat kansen geven?"

09:31
2
Opsteker voor Cercle Brugge ondanks nederlaag, Lierse houdt schietoefeningen tegen Fortuna Sittard

Opsteker voor Cercle Brugge ondanks nederlaag, Lierse houdt schietoefeningen tegen Fortuna Sittard

09:01
Volgende jackpot op komst voor Club Brugge: Duitsers willen van geen wijken weten

Volgende jackpot op komst voor Club Brugge: Duitsers willen van geen wijken weten

08:40
2
Stevig met de voetjes op de grond: RSC Anderlecht maakt Beveren helemaal in

Stevig met de voetjes op de grond: RSC Anderlecht maakt Beveren helemaal in

08:00
7
Spits van Zulte Waregem maakt nu ook indruk tegen Beerschot, ook Vossen krijgt 90 minuten

Spits van Zulte Waregem maakt nu ook indruk tegen Beerschot, ook Vossen krijgt 90 minuten

06:30
1
Vanhaezebrouck onder de indruk van verrassende Rode Duivel: "Beste met wie ik ooit werkte"

Vanhaezebrouck onder de indruk van verrassende Rode Duivel: "Beste met wie ik ooit werkte"

07:30
1
Degryse houdt zich niet in: "Dit zet de competitie op z'n kop"

Degryse houdt zich niet in: "Dit zet de competitie op z'n kop"

07:00
Nederland op WK-koers, ex-spelers Anderlecht en Standard van belang voor hun land

Nederland op WK-koers, ex-spelers Anderlecht en Standard van belang voor hun land

23:02
Club Brugge komt met heel mooi nieuws: contractverlenging tot 2028

Club Brugge komt met heel mooi nieuws: contractverlenging tot 2028

18:40
Club Brugge - Union SG heeft de kansen serieus doen kantelen, maar dit is de titelfavoriet

Club Brugge - Union SG heeft de kansen serieus doen kantelen, maar dit is de titelfavoriet

20:00
Er staat nog meer op het spel voor de Rode Duivels tegen Noord-Macedonië en Wales

Er staat nog meer op het spel voor de Rode Duivels tegen Noord-Macedonië en Wales

22:30
Rik De Mil nieuwe coach Union SG? 'Charleroi is duidelijk na eerste contact'

Rik De Mil nieuwe coach Union SG? 'Charleroi is duidelijk na eerste contact'

22:00
1
Details lekken uit: hoe RSC Anderlecht en Olivier Renard een uitstekende zaak deden

Details lekken uit: hoe RSC Anderlecht en Olivier Renard een uitstekende zaak deden

21:40
1
🎥 De verleiding van Saoedi-Arabië? "Stop ermee dat te zeggen, je ouders hoeven nooit meer te werken"

🎥 De verleiding van Saoedi-Arabië? "Stop ermee dat te zeggen, je ouders hoeven nooit meer te werken"

20:20
2
Marc Coucke spreekt over nieuwe voorzitter Anderlecht en mogelijke verkoop

Marc Coucke spreekt over nieuwe voorzitter Anderlecht en mogelijke verkoop

21:00
12
'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse': Mannaert tot actie aangemaand

'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse': Mannaert tot actie aangemaand

19:40
1
Pocognoli naar Monaco? Meteen slecht nieuws over absolute superster

Pocognoli naar Monaco? Meteen slecht nieuws over absolute superster

21:20
2
Geen zin in praatjes: De Bruyne zegt wat hij écht denkt over kapitein zijn

Geen zin in praatjes: De Bruyne zegt wat hij écht denkt over kapitein zijn

20:40
Ruben Van Gucht opnieuw in het oog van de storm: hij moet het zélf komen uitleggen bij rechter De derde helft

Ruben Van Gucht opnieuw in het oog van de storm: hij moet het zélf komen uitleggen bij rechter

19:20
3
Spelen Amadou Onana en Charles De Ketelaere in Gent? Rudi Garcia komt met belangrijke update

Spelen Amadou Onana en Charles De Ketelaere in Gent? Rudi Garcia komt met belangrijke update

19:00
Kevin De Bruyne is héél duidelijk over zijn toekomst: "Zoals Romelu? Absoluut niet!"

Kevin De Bruyne is héél duidelijk over zijn toekomst: "Zoals Romelu? Absoluut niet!"

18:16
7
Beerschot gaat onderuit tegen Zulte Waregem: "Door naïviteit langs onze kant al 0-3 na een halfuur"

Beerschot gaat onderuit tegen Zulte Waregem: "Door naïviteit langs onze kant al 0-3 na een halfuur"

17:40
1
10 overwinningen op rij, maar Vincent Kompany voelt de bui al hangen: "Dat zal gebeuren"

10 overwinningen op rij, maar Vincent Kompany voelt de bui al hangen: "Dat zal gebeuren"

17:20
"Hij past goed bij het DNA van Union": Anthony Moris ziet vervanger van Pocognoli rondlopen in de JPL

"Hij past goed bij het DNA van Union": Anthony Moris ziet vervanger van Pocognoli rondlopen in de JPL

17:00
3
10 overwinningen op rij: Bruno Godeau verklapt het geheim achter het succes van SK Beveren

10 overwinningen op rij: Bruno Godeau verklapt het geheim achter het succes van SK Beveren

16:30
Een kans om te grijpen? Voormalige JPL-speler solliciteert: "Ik zou graag opnieuw in België voetballen"

Een kans om te grijpen? Voormalige JPL-speler solliciteert: "Ik zou graag opnieuw in België voetballen"

15:30
1
Ex-spits van Cercle bewijst ongelijk Nederlandse analisten: "Ik heb het er nooit in gezien"

Ex-spits van Cercle bewijst ongelijk Nederlandse analisten: "Ik heb het er nooit in gezien"

16:10
2
KV Mechelen en Oud-Heverlee Leuven slaan handen in elkaar met knappe actie

KV Mechelen en Oud-Heverlee Leuven slaan handen in elkaar met knappe actie

15:45
Rik De Mil de nieuwe coach van Union? Bij Charleroi spreken ze alvast klare taal

Rik De Mil de nieuwe coach van Union? Bij Charleroi spreken ze alvast klare taal

15:10
6
Koni De Winter komt met duidelijke boodschap voor alle fans van de Rode Duivels

Koni De Winter komt met duidelijke boodschap voor alle fans van de Rode Duivels

16:00
Waarom verlaat elke trainer Union SG zo snel? Brusselaars wijken voor niemand af van hun principes

Waarom verlaat elke trainer Union SG zo snel? Brusselaars wijken voor niemand af van hun principes

14:40
1
Zonder de vertrekkende Pocognoli verslikt Union zich in tweedeklasser

Zonder de vertrekkende Pocognoli verslikt Union zich in tweedeklasser

14:10
1
Nieuwe, aanvallende versterking strijkt neer bij KV Kortrijk

Nieuwe, aanvallende versterking strijkt neer bij KV Kortrijk

14:45
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over 'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic' patje teppers patje teppers over Spits van Zulte Waregem maakt nu ook indruk tegen Beerschot, ook Vossen krijgt 90 minuten Stigo12 Stigo12 over Rudi Garcia hakt knopen door: de vermoedelijke elf (en deze drie verwezen naar tribunes) cartman_96 cartman_96 over Rik De Mil nieuwe coach Union SG? 'Charleroi is duidelijk na eerste contact' FCB vo altijd FCB vo altijd over Hugo Broos woedend op Club Brugge: "Noemen ze dat kansen geven?" trivece trivece over Een kans om te grijpen? Voormalige JPL-speler solliciteert: "Ik zou graag opnieuw in België voetballen" stefje stefje over Stevig met de voetjes op de grond: RSC Anderlecht maakt Beveren helemaal in TatstOn TatstOn over Marc Coucke spreekt over nieuwe voorzitter Anderlecht en mogelijke verkoop A-TOM-X A-TOM-X over Volgende jackpot op komst voor Club Brugge: Duitsers willen van geen wijken weten rinus michels rinus michels over Kevin De Bruyne is héél duidelijk: "Zoals Romelu? Absoluut niet!" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved