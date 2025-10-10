Vanhaezebrouck onder de indruk van verrassende Rode Duivel: "Beste met wie ik ooit werkte"

Malick Fofana speelt ook de komende maanden 'gewoon' bij Olympique Lyon, waar hij nog tot juni 2028 onder zeil ligt. Heel wat analisten hadden nochtans een toptransfer verwacht, want de jonge Belg is een topper.

Hein Vanhaezebrouck had Malick Fofana onder zijn hoede bij KAA Gent en is onder de indruk van wat hij zag van de jonge Belg. “Het heeft mij enorm verbaasd dat niemand hem komen halen is.”

Fofana en De Bruyne met de meeste bagage

“Het is misschien wel een van de beste met wie ik ooit gewerkt heb. Ik heb met De Bruyne en Doku ook gewerkt. De Bruyne was uiteraard ook een genie. Fofana heeft samen met hem de meeste bagage.”

“Fofana is zo slim als voetballer … Niet alleen de actie kunnen maken met twee perfecte voeten, maar ook slim in positie kiezen en balbezit houden. En hij heeft ook body hé, hij weegt niets en is niet groot, maar gaat enorm in de duels.”

Malick Fofana is echt fenomenaal volgens Hein Vanhaezebrouck

“Hij is echt fenomenaal. Als hij dat bij een Engelse topploeg of Barcelona doet, dan speelt heel de wereld over hem”, aldus Vanhaezebrouck bij Sporza Daily over de sterktes van de jonge speler.





Ook de polyvalentie van Fofana valt de gewezen coach van Gent op: “Hij kan links, hij kan rechts en hij kan zelfs centraal spelen. Bij de jeugdploegen van België speelde hij als diepe spits.”