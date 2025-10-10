Vanhaezebrouck onder de indruk van verrassende Rode Duivel: "Beste met wie ik ooit werkte"

Vanhaezebrouck onder de indruk van verrassende Rode Duivel: "Beste met wie ik ooit werkte"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Malick Fofana speelt ook de komende maanden 'gewoon' bij Olympique Lyon, waar hij nog tot juni 2028 onder zeil ligt. Heel wat analisten hadden nochtans een toptransfer verwacht, want de jonge Belg is een topper.

Hein Vanhaezebrouck had Malick Fofana onder zijn hoede bij KAA Gent en is onder de indruk van wat hij zag van de jonge Belg. “Het heeft mij enorm verbaasd dat niemand hem komen halen is.”

Fofana en De Bruyne met de meeste bagage

“Het is misschien wel een van de beste met wie ik ooit gewerkt heb. Ik heb met De Bruyne en Doku ook gewerkt. De Bruyne was uiteraard ook een genie. Fofana heeft samen met hem de meeste bagage.”

“Fofana is zo slim als voetballer … Niet alleen de actie kunnen maken met twee perfecte voeten, maar ook slim in positie kiezen en balbezit houden. En hij heeft ook body hé, hij weegt niets en is niet groot, maar gaat enorm in de duels.”

Malick Fofana is echt fenomenaal volgens Hein Vanhaezebrouck

“Hij is echt fenomenaal. Als hij dat bij een Engelse topploeg of Barcelona doet, dan speelt heel de wereld over hem”, aldus Vanhaezebrouck bij Sporza Daily over de sterktes van de jonge speler.

Ook de polyvalentie van Fofana valt de gewezen coach van Gent op: “Hij kan links, hij kan rechts en hij kan zelfs centraal spelen. Bij de jeugdploegen van België speelde hij als diepe spits.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
KAA Gent
België
Hein Vanhaezebrouck
Malick Fofana

Meer nieuws

Rudi Garcia hakt knopen door: de vermoedelijke elf (en deze drie verwezen naar tribunes)

Rudi Garcia hakt knopen door: de vermoedelijke elf (en deze drie verwezen naar tribunes)

10:00
1
Enkel 'ja-woord' ontbreekt nog: Club Brugge heeft maar één topkandidaat voor beloften

Enkel 'ja-woord' ontbreekt nog: Club Brugge heeft maar één topkandidaat voor beloften

10:20
Marouane Fellaini: "Marc Wilmots zei me dat"

Marouane Fellaini: "Marc Wilmots zei me dat"

08:30
Geen zin in praatjes: De Bruyne zegt wat hij écht denkt over kapitein zijn

Geen zin in praatjes: De Bruyne zegt wat hij écht denkt over kapitein zijn

20:40
Er staat nog meer op het spel voor de Rode Duivels tegen Noord-Macedonië en Wales

Er staat nog meer op het spel voor de Rode Duivels tegen Noord-Macedonië en Wales

22:30
Hugo Broos woedend op Club Brugge: "Noemen ze dat kansen geven?"

Hugo Broos woedend op Club Brugge: "Noemen ze dat kansen geven?"

09:31
2
Spelen Amadou Onana en Charles De Ketelaere in Gent? Rudi Garcia komt met belangrijke update

Spelen Amadou Onana en Charles De Ketelaere in Gent? Rudi Garcia komt met belangrijke update

19:00
Kevin De Bruyne is héél duidelijk over zijn toekomst: "Zoals Romelu? Absoluut niet!"

Kevin De Bruyne is héél duidelijk over zijn toekomst: "Zoals Romelu? Absoluut niet!"

18:16
7
Opsteker voor Cercle Brugge ondanks nederlaag, Lierse houdt schietoefeningen tegen Fortuna Sittard

Opsteker voor Cercle Brugge ondanks nederlaag, Lierse houdt schietoefeningen tegen Fortuna Sittard

09:01
Volgende jackpot op komst voor Club Brugge: Duitsers willen van geen wijken weten

Volgende jackpot op komst voor Club Brugge: Duitsers willen van geen wijken weten

08:40
2
Stevig met de voetjes op de grond: RSC Anderlecht maakt Beveren helemaal in

Stevig met de voetjes op de grond: RSC Anderlecht maakt Beveren helemaal in

08:00
7
Marouane Fellaini eerlijk over geld dat hij in Standard en Francs Borains stak én aanbod van Club Brugge

Marouane Fellaini eerlijk over geld dat hij in Standard en Francs Borains stak én aanbod van Club Brugge

07:40
Degryse houdt zich niet in: "Dit zet de competitie op z'n kop"

Degryse houdt zich niet in: "Dit zet de competitie op z'n kop"

07:00
Koni De Winter komt met duidelijke boodschap voor alle fans van de Rode Duivels

Koni De Winter komt met duidelijke boodschap voor alle fans van de Rode Duivels

16:00
Spits van Zulte Waregem maakt nu ook indruk tegen Beerschot, ook Vossen krijgt 90 minuten

Spits van Zulte Waregem maakt nu ook indruk tegen Beerschot, ook Vossen krijgt 90 minuten

06:30
1
Nederland op WK-koers, ex-spelers Anderlecht en Standard van belang voor hun land

Nederland op WK-koers, ex-spelers Anderlecht en Standard van belang voor hun land

23:02
Louwagie wil 'wraak' voor Kevin De Bruyne: "Hoog tijd dat we toptalent wegpikken bij Genk"

Louwagie wil 'wraak' voor Kevin De Bruyne: "Hoog tijd dat we toptalent wegpikken bij Genk"

10:30
2
Rik De Mil nieuwe coach Union SG? 'Charleroi is duidelijk na eerste contact'

Rik De Mil nieuwe coach Union SG? 'Charleroi is duidelijk na eerste contact'

22:00
1
🎥 De verleiding van Saoedi-Arabië? "Stop ermee dat te zeggen, je ouders hoeven nooit meer te werken"

🎥 De verleiding van Saoedi-Arabië? "Stop ermee dat te zeggen, je ouders hoeven nooit meer te werken"

20:20
2
Rode Duivels doen nu helemaal waar KAA Gent al twee jaar zit op te wachten

Rode Duivels doen nu helemaal waar KAA Gent al twee jaar zit op te wachten

09/10
2
Details lekken uit: hoe RSC Anderlecht en Olivier Renard een uitstekende zaak deden

Details lekken uit: hoe RSC Anderlecht en Olivier Renard een uitstekende zaak deden

21:40
1
Pocognoli naar Monaco? Meteen slecht nieuws over absolute superster

Pocognoli naar Monaco? Meteen slecht nieuws over absolute superster

21:20
2
Marc Coucke spreekt over nieuwe voorzitter Anderlecht en mogelijke verkoop

Marc Coucke spreekt over nieuwe voorzitter Anderlecht en mogelijke verkoop

21:00
12
'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse': Mannaert tot actie aangemaand

'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse': Mannaert tot actie aangemaand

19:40
1
Club Brugge - Union SG heeft de kansen serieus doen kantelen, maar dit is de titelfavoriet

Club Brugge - Union SG heeft de kansen serieus doen kantelen, maar dit is de titelfavoriet

20:00
Club Brugge komt met heel mooi nieuws: contractverlenging tot 2028

Club Brugge komt met heel mooi nieuws: contractverlenging tot 2028

18:40
Ruben Van Gucht opnieuw in het oog van de storm: hij moet het zélf komen uitleggen bij rechter De derde helft

Ruben Van Gucht opnieuw in het oog van de storm: hij moet het zélf komen uitleggen bij rechter

19:20
3
Zeno Debast, verdediger op weg naar de top (deze winter al?) en de toekomstige leider van de Rode Duivels

Zeno Debast, verdediger op weg naar de top (deze winter al?) en de toekomstige leider van de Rode Duivels

11:40
10
"Hij past goed bij het DNA van Union": Anthony Moris ziet vervanger van Pocognoli rondlopen in de JPL

"Hij past goed bij het DNA van Union": Anthony Moris ziet vervanger van Pocognoli rondlopen in de JPL

17:00
3
10 overwinningen op rij, maar Vincent Kompany voelt de bui al hangen: "Dat zal gebeuren"

10 overwinningen op rij, maar Vincent Kompany voelt de bui al hangen: "Dat zal gebeuren"

17:20
Norman Bassette legt duidelijk uit waarom hij niet voor Anderlecht koos

Norman Bassette legt duidelijk uit waarom hij niet voor Anderlecht koos

13:30
1
Beerschot gaat onderuit tegen Zulte Waregem: "Door naïviteit langs onze kant al 0-3 na een halfuur"

Beerschot gaat onderuit tegen Zulte Waregem: "Door naïviteit langs onze kant al 0-3 na een halfuur"

17:40
1
Gilles De Bilde is streng vlak voor beslissend tweeluik Rode Duivels: "Dat kan hij niet"

Gilles De Bilde is streng vlak voor beslissend tweeluik Rode Duivels: "Dat kan hij niet"

09/10
Ex-spits van Cercle bewijst ongelijk Nederlandse analisten: "Ik heb het er nooit in gezien"

Ex-spits van Cercle bewijst ongelijk Nederlandse analisten: "Ik heb het er nooit in gezien"

16:10
2
KV Mechelen en Oud-Heverlee Leuven slaan handen in elkaar met knappe actie

KV Mechelen en Oud-Heverlee Leuven slaan handen in elkaar met knappe actie

15:45
10 overwinningen op rij: Bruno Godeau verklapt het geheim achter het succes van SK Beveren

10 overwinningen op rij: Bruno Godeau verklapt het geheim achter het succes van SK Beveren

16:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over 'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic' patje teppers patje teppers over Spits van Zulte Waregem maakt nu ook indruk tegen Beerschot, ook Vossen krijgt 90 minuten Stigo12 Stigo12 over Rudi Garcia hakt knopen door: de vermoedelijke elf (en deze drie verwezen naar tribunes) cartman_96 cartman_96 over Rik De Mil nieuwe coach Union SG? 'Charleroi is duidelijk na eerste contact' FCB vo altijd FCB vo altijd over Hugo Broos woedend op Club Brugge: "Noemen ze dat kansen geven?" trivece trivece over Een kans om te grijpen? Voormalige JPL-speler solliciteert: "Ik zou graag opnieuw in België voetballen" stefje stefje over Stevig met de voetjes op de grond: RSC Anderlecht maakt Beveren helemaal in TatstOn TatstOn over Marc Coucke spreekt over nieuwe voorzitter Anderlecht en mogelijke verkoop A-TOM-X A-TOM-X over Volgende jackpot op komst voor Club Brugge: Duitsers willen van geen wijken weten rinus michels rinus michels over Kevin De Bruyne is héél duidelijk: "Zoals Romelu? Absoluut niet!" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved