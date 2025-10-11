Voormalige Cercle-spits trapt Japan langszij in wedstrijd vol (ex-)JPL-spelers

Japan speelde op vrijdag een oefenwedstrijd tegen het Zuid-Amerikaanse Paraguay. Enkele (ex-)spelers uit de Jupiler Pro League kwamen in actie in het 2-2 gelijkspel.

Bij het nationale elftal van Japan liepen de voorbije jaren heel wat jongens rond met een verleden in de Jupiler Pro League. Daar is voorlopig nog geen verandering in gebracht. Japan speelde op vrijdag tegen Paraguay.

Ito in de basis, Taniguchi op de bank

Traditiegetrouw waren er ook nu heel wat (oude) bekenden bij de Japanners. Zo speelde Junya Ito de volledige wedstrijd, die op 2-2 eindigde. Shogo Taniguchi (STVV) bleef in zijn eerste selectie sinds oktober vorig jaar op de bank.

Naast de huidige twee spelers uit de Jupiler Pro League kwamen er nog een resem andere voetballers met een verleden in ons land in actie. Doelman Zion Suzuki (ex-STVV) moest zich twee keer omdraaien en ook Tsuyoshi Watanabe (ex-KAA Gent) speelde de volledige partij.

Ueda zorgt voor 2-2

Invaller Ayase Ueda (ex-Cercle Brugge) viel in de slotminuten nog in voor Japan. Dat deed hij met succes, want de huidige Feyenoord-spits maakte in de toegevoegde tijd nog gelijk.

Ook Joel Fujita, Daichi Kamada (beide ex-STVV) en Koki Saito (ex-Lommel) kwamen in actie tijdens de vriendschappelijke partij. Daiki Hashioka (ook ex-STVV) kwam niet van de bank. Dinsdag oefent Japan tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië.