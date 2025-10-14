'Marc Coucke heeft gekozen: Anderlecht hakt heel snel en wel op deze dag de knopen door'

Veel nieuws over RSC Anderlecht op dinsdag. Zo zou er normaal gezien een Raad van Bestuur geweest zijn om de nieuwe structuur te bespreken, maar dat werd door RSC Anderlecht ontkend. En dus is de vraag: wanneer dan wel?

Begin september werd het ontslag van Wouter Vandenhaute als voorzitter van RSC Anderlecht bevestigd. Daarna ging Marc Coucke aan de slag en maakte hij grote delen van zijn agenda vrij.

Marc Coucke al weken op zoek naar opvolger Vandenhaute

De zoektocht naar een nieuwe voorzitter kon beginnen. En ondertussen zou hij daarin vergevorderd zijn. Michael Verschueren lijkt de gedroomde opvolger van Vandenhaute.

Verder denkt Marc Coucke zoals geweten aan Kenneth Bornauw - de vader van ex-speler Sebastiaan Bornauw - om een rol te vervullen in de Raad van Bestuur.

Woensdag dan toch Raad van Bestuur?

Een speciale Raad van Bestuur zou normaal gezien op dinsdag worden gehouden, maar dat werd formeel ontkend door paars-wit. Volgens hen was er zelfs nooit een plan om op dinsdag iets te organiseren. En wanneer dan wel?

Volgens Het Laatste Nieuws is er op woensdag wel degelijk een Raad van Bestuur. Ook Wouter Vandenhaute zou dan via Mauvavie aan tafel kunnen zitten. De vraag is wat er met het aandelenpakket zal gebeuren en wie zal worden voorgedragen als nieuwe voorzitter. Verschueren heeft ook nog een zitje bij de European Football Clubs en dat mag niet gecombineerd worden.