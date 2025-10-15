Hij lijkt erbij te zullen zijn: Axel Witsel mee naar WK?

Axel Witsel kwam maandag in Cardiff als invaller in het spel. Een bewijs dat Rudi Garcia hem niet gewoon heeft meegenomen voor de sier: de middenvelder van Girona heeft een kans om zich te bewijzen.

Zijn glimlach na de wedstrijd zei genoeg: Axel Witsel (36 jaar) was dolblij dat hij zelfs maar een kwartier had mogen meedoen (inclusief extra tijd) op het veld van Cardiff. Want weinig mensen zouden hebben gewed dat Witsel in 2025 nog een Rode Duivel zou zijn.

Uiteindelijk had Axel zelf in mei 2023 zijn pensioen aangekondigd, tegenover een "gebrek aan samenhang" van Domenico Tedesco en het gevoel dat hij niet meer in de plannen van de coach paste. Dat geforceerde pensioen, zoals hij toegaf, draaide hij een jaar later terug om deel te nemen aan het EK 2024.

Hoewel dat EK op persoonlijk vlak een fiasco was, aangezien Axel Witsel geblesseerd raakte en geen minuut speelde, wou hij niet meteen weer een volgend pensioen aankondigen, deze keer definitief. "Ik zal deze keer niets zeggen", lachte hij, om de deur open te houden. Maar nadat Rudi Garcia hem in zijn eerste drie selecties had genegeerd, leek het dat de kansen om de voormalige Rouche op het WK 2026 te zien, klein waren.

En als Witsel naar het WK 2026 gaat?

Maar na dit oktoberkamp, en zelfs als hij maar een klein deel van de tweede wedstrijd heeft gespeeld, lijkt het erop dat Witsel misschien nog een rol kan spelen. We zeiden het voor de aankondiging van de selectie: het was waarschijnlijk nu of nooit voor hem, waarbij ervan uitgegaan werd dat de interlandbreak in november minder "cruciaal" zou zijn.

In deze gespannen context, met twee enorm belangrijke wedstrijden en veel druk rond de Duivels, kon Rudi Garcia Axel observeren. Hij kon zien hoe de oud-speler van Benfica en Zenit de jongeren begeleidt en als luitenant kan fungeren; in de afwezigheid van zowel Lukaku als Tielemans heeft hij een erg belangrijk profiel voor een deel van de kern.

Want hoewel Courtois en De Bruyne qua persoonlijkheid gewaardeerd worden binnen de huidige groep (ondanks wat men van hun sterke karakter kan denken), heeft Witsel een unieke rol ten opzichte van bijvoorbeeld de Walen in de kleedkamer - vooral de Luikenaars zoals Theate en Raskin. Om nog maar te zwijgen van zijn onschatbare ervaring op het veld. "In 2014 nam ik Daniel Van Buyten mee als veteraan omdat een groep dat soort ervaring nodig heeft", merkte Marc Wilmots op tijdens de uitzending van de RTBF na de wedstrijd.

Oh, Marc! Hij vergeet daarbij wel even dat hij destijds een zekere Timmy Simons thuisliet terwijl hij de hele kwalificatiecampagne had meegedaan en zeker over Brazilië had mogen dromen. Maar het idee is er: de vierde overlevende van 2014 (samen met Lukaku, KDB en Courtois) heeft nog genoeg te bieden.

Vanhoutte kan zich zorgen maken

De vraag is nu wie er "uit" zou moeten voor Witsel richting de VS in juni. Als we ervan uitgaan dat een selectie van 26 man toegestaan zal zijn (wat waarschijnlijk is), kunnen we kijken naar de selectie van 3 oktober.

Van de afwezigen is alleen Youri Tielemans zeker van een terugkeer in het team... en in de huidige staat van zaken lijkt het erop dat dit ten koste zou kunnen gaan van Charles Vanhoutte in plaats van Axel Witsel. De speler uit Nice speelde geen enkele minuut in de twee laatste wedstrijden en zat zelfs op de tribune in Cardiff - een grote teleurstelling.

De andere kandidaten voor een selectieplaats beginnen vanaf een verre positie. Ja, een geheel fitte Roméo Lavia zou een basisspeler bij de Duivels moeten zijn, maar dat lijkt meer en meer een utopie. Arthur Vermeeren, als hij zo doorgaat bij Marseille, heeft zijn kans, maar de ervaring van Witsel geeft hem nog steeds een voorsprong. Kortom: op het moment van schrijven geven we Axel Witsel ongeveer 75% kans om zijn vierde opeenvolgende Wereldbeker te halen...