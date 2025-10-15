Rudi Garcia krijgt advies van Wilmots: deze Duivel mag hij niet negeren

Axel Witsel maakte zijn comeback bij de nationale ploeg en is opnieuw Rode Duivel, met de hoop om een vierde WK te spelen.

Axel Witsel heeft misschien nog niet zijn laatste woord gezegd bij de Rode Duivels. Op zijn 36ste kan de middenvelder zich opmaken voor een vierde Wereldbeker, na die van 2014, 2018 en 2022. In de 81ste minuut tegen Wales mocht hij invallen. Het waren zijn eerste officiële minuten voor België in bijna drie jaar, sinds het WK van 2022.

Kalm, zuiver en juist in zijn tussenkomsten: Witsel toonde dat zijn ervaring een echte referentie is voor deze generatie. Bondscoach Rudi Garcia zou in de verleiding kunnen komen om op zijn ervaring te bouwen om de groep te begeleiden.

Een hechte groep richting de Wereldbeker

Marc Wilmots, voormalig bondscoach en nu sportief directeur van Standard, is overtuigd van zijn waarde. "Wanneer je naar een WK trekt, moet je vertrekken met een groep die goed samenleeft. Axel heeft persoonlijkheid, mentaliteit en ervaring: allemaal belangrijke kwaliteiten bij het vormen van een team."

"In 2014 nam ik Daniel Van Buyten mee omdat hij die ervaring had. Hij werd toen de beste Rode Duivel van het toernooi. Het zal belangrijk zijn dat Axel blijft spelen. Hij is blij om er weer bij te zijn", zei Wilmots bij de RTBF.





Ook analist Alex Teklak deelt die mening. "Axel brengt stabiliteit op het middenveld. Dat liet hij vandaag opnieuw zien, in een wedstrijd waarin België die soms miste. Hij aanvaardt die rol", aldus Teklak. Volgens hem zou Witsel nog wel eens meer kunnen spelen dan velen denken.