"Ik was ervan overtuigd dat ik met Vázquez kon concurreren": Goto doet zijn verhaal voor clash met Anderlecht

Momenteel wordt Keisuke Goto door Anderlecht uitgeleend aan STVV. Zondag zal hij op Stayen oog in oog komen te staan met zijn moederclub. Uiteraard een bijzondere wedstrijd voor de Japanner.

Besnik Hasi had de spits gevraagd om tot het einde van de transferperiode in Brussel te blijven, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. Keisuke Goto voelde dat het moeilijk zou worden om zich door te zetten zolang Kasper Dolberg er nog was en Adriano Bertaccini net was gearriveerd.

"Ik begreep de vraag van Hasi, maar aan de andere kant, ik had net een goed trainingskamp achter de rug en was ervan overtuigd dat ik kon concurreren met Vázquez, met alle respect voor de Argentijn. Maar toen voelde ik dat ik niet meteen mijn kans zou krijgen. Ik neem het niemand kwalijk, maar ik wilde absoluut speeltijd, en ik ben Anderlecht dankbaar dat ze dat begrepen hebben."

Keisuke Goto kijkt uit naar de clash met Anderlecht

"Ik heb geen spijt. Ik wil bewijzen dat ik het niveau heb om terug te keren en te slagen in het Astridpark", vertelt hij aan Le Soir. Zondag wil hij de Brusselaars niets cadeau doen. "Om een echte kans bij Anderlecht te krijgen, moet ik gewoon blijven scoren. Zelfs zondag… Ik kijk er echt naar uit."

Toch heeft hij één belofte gemaakt. "Als ik op 13 december in het Astridpark scoor, zal ik niet vieren", zegt hij. "De Anderlecht-supporters zijn ook de mijne. Ze hebben me goed ontvangen toen ik aankwam. Maar zondag zal ik wel vieren met de fans van Sint-Truiden."

Volgens Goto is dat geen gebrek aan respect. "Integendeel, het is juist een vorm van respect, voor hen en voor STVV, waar ik me thuis voel. Ik zal er alles aan doen om beslissend te zijn, ook al weet ik dat het niet makkelijk wordt met mijn vriend De Cat in bloedvorm. Maar dromen mag, dat helpt je vooruit."

Volg STVV - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (19/10).

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

