Kan Club Brugge iets rapen tegen Vincent Kompany? Dit is het enige dat kan werken

Olivier Deman, momenteel herstellende van een enkelblessure bij Werder Bremen, blikt terug op zijn ervaring tegen het Bayern München van Vincent Kompany. De Belgische flankspeler schetst een gedetailleerd beeld van de tactische en fysieke uitdagingen die deze ploeg stelt.

Volgens Deman is het cruciaal om tegen Bayern München zo lang mogelijk stand te houden. “Als je tegen een ploeg speelt die zo dominant is, zowel aan de bal als zonder de bal, moet je zolang mogelijk zien te overleven”, stelt hij in de Krant van West-Vlaanderen. Hij benadrukt dat het benutten van countermogelijkheden essentieel is. “Als je dat niet doet en elke keer snel de bal verliest, verstikken ze je en valt dat doelpunt toch.”

Deman wijst op de kwaliteit en structuur van het elftal. “Ze hebben zoveel kwaliteit en het zit ook tactisch heel goed in elkaar. Kompany steekt er als trainer met kop en schouders bovenuit en beschikt op alle posities over de beste spelers.” Ondanks het gemis van Musiala, noemt hij namen als Díaz, Oliseh en Kane als bepalende factoren.

Wingers

De hoge positionering van de verdediging maakt het noodzakelijk dat de flankspelers verdedigend meewerken. “Als je wingers hun verdedigende werk niet doen, komen je backs constant twee tegen één te staan.” Daarnaast zorgen de middenvelders voor extra druk in de zestien. “Kane laat zich constant een beetje uitzakken, waardoor je centrale verdedigers geen directe man hebben.”
Deman ziet mogelijkheden voor ploegen die compact spelen en snel kunnen omschakelen. “Je kan proberen om ze hoog vast te zetten, maar als ze er doorheen spelen, moet je allemaal heel snel teruglopen.” Hij noemt Union als voorbeeld van een ploeg die met een lage blok en snelle counters gevaarlijk kan zijn.

Cruciale rol voor Vanaken

Ook Club Brugge beschikt volgens hem over de nodige wapens. “Ze hebben in principe de snelheid aan de zijkant om in de transitie met Vanaken die bal achter de verdediging te leggen en dan te gaan.” Toch blijft het volgens Deman vooral zaak om de nul zo lang mogelijk te houden. “Want bij die ploeg heb je het gevoel dat als het 1-0 wordt, 2-0… de poort dan meestal wel opengaat.”

Deman besluit dat het fysiek en mentaal een zware opdracht is om tegen Bayern stand te houden. “Chapeau als je dat nog kan nadat je al zestig minuten achter de bal hebt gelopen, besluit hij.

