Philippe Albert komt met stevige waarschuwing voor Marc Coucke

Anderlecht heeft met Michael Verschueren een nieuwe voorzitter gevonden. Philippe Albert komt nu met een stevige waarschuwing voor... Marc Coucke.

Michael Verschueren is de voorzitter van Anderlecht geworden, dat bevestigde de club op donderdag. Paars-witte fans zijn er blij mee, maar ook grote figuren uit de geschiedenis van de club.

Philippe Albert vindt het vooral positief dat er een echte Anderlecht-man aan het roer staat. "Het grote voordeel is dat Verschueren het huis kent. Dat lijkt een evidentie, maar dat was het de voorbije jaren allerminst. Michael Verschueren is een volbloed Anderlecht-man, die bij zijn vader in de leer is gegaan", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Marc Coucke moet hopen

De druk ligt volgens Albert bij Marc Coucke, die hij al een stevige waarschuwing geeft. "Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en nu zowat alles geprobeerd."

"Hij moet bidden dat dit plan wél werkt", gaat Albert verder. "Als Anderlecht binnen twee of drie jaar opnieuw meespeelt voor de titel, zullen de supporters hem het diepe dal van de voorbije tien jaar vergeven"

"Dan wordt hij de redder van de club", is hij duidelijk. Maar anders... "Als er binnen die termijn geen resultaten zijn, wordt zijn positie zeer gecompliceerd, zo niet onmogelijk."