Pocognoli op drie, héél verrassende naam op tien: dit zijn de beste coaches aller tijden in Jupiler Pro League
Foto: © photonews

Sébastien Pocognoli heeft Union SG na vijftig wedstrijden in de Jupiler Pro League alweer verlaten voor een avontuur bij het Franse Monaco. En dus is het tijd om nog even terug te blikken op zijn episode als coach in ons land.

Sébastien Pocognoli is de nieuwe trainer van AS Monaco. Vorig seizoen leidde hij Union SG naar de titel en de Champions League, nu is hij klaar voor een deal in Frankrijk met een nieuwe club - en nog steeds de Champions League.

Vorig seizoen was een heel goed seizoen voor de Brusselaars en ook dit jaar werden heel wat punten gepakt. Daardoor staat Pocognoli ook absoluut tussen de toppers uit de Jupiler Pro League doorheen de tijd. 

Paul Van Himst is de beste coach in België aller tijden volgens de punten

De coach pakte doorheen zijn carrière liefst 2,12 punten per wedstrijd. Dat is bijna een record te noemen, want met die straffe cijfers staat hij volgens Transfermarkt wel degelijk in de top-3 van de coaches doorheen de geschiedenis van het Belgisch voetbal.

De nummer 1? Dat is Paul Van Himst. De gewezen topvoetballer, Rode Duivel en meermalig Gouden Schoen was ook een zeer verdienstelijk oefenmeester. Tussen 1982 en 1985 was hij actief bij RSC Anderlecht.

In die periode zou zo'n 2,16 punten per wedstrijd zijn gepakt, in totaal in niet minder dan 113 wedstrijden voor paars-wit in de competitie. Over al zijn wedstrijden heen in Europa en dergelijke meer erbij kwam hij volgens Transfmarkt nog steeds aan 2,11 punten per wedstrijd, ook dat is een zeer knap staaltje aan punten.

Op nummer twee staat Juan Carlos Garrido, die maar een korte tijd in ons land actief was en bij Club Brugge een rapport van 2,13 punten per competitiewedstrijd wist neer te zetten over een gemiddelde van 32 wedstrijden.

Dat is veel minder dan Aad De Mos, die liefst 225 wedstrijden in ons land coachte en daarin ook goed was voor 2,11 punten per wedstrijd, waardoor hij op een erg knappe vierde plaats staat. Een wonderbaarlijk getal, zeker door het aantal wedstrijden.

Karel Geraerts - nog zo'n coryfee van Union SG - deed op één seizoen van zich spreken met 2,08 punten gemiddeld over 40 wedstrijden. En ook de snel vertrokken Daum staat bij Club Brugge in de top-10 van de Jupiler Pro League.

De hele top-10 laat toch een paar verrassingen zien

De meest verrassende naam in de top-10 is misschien wel Rene Weiler, die amper 46 wedstrijden coach was bij RSC Anderlecht. Hij zorgde voor de tot op heden laatste titel voor RSC Anderlecht, maar kon niet al te lang aanblijven bij de Brusselaars.

Ook Sinibaldi, Hauss en Philippe Clement zaten in de top-10 volgens de cijfers, allen dus met meer dan twee punten per wedstrijd of een gemiddelde van meer dan 4 op 6 per twee wedstrijden. Knappe cijfers, meer kan je er niet over zeggen.

