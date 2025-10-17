SK Beveren dankt succes aan... faillissement: "Wat we doen is niet normaal"

SK Beveren zoekt vrijdagavond een nieuwe zege op het veld van Beerschot, de enige nog ongeslagen achtervolger. Beveren won zijn eerste negen competitiewedstrijden en wil daar maar wat graag een tiende aan toevoegen.

Als Beveren vrijdagavond opnieuw de overwinning weet te pakken, begint het met tien opeenvolgende zeges aan de competitie. Dan kan je hun naam bijna in potlood opschrijven als het gaat om rechtstreekse promotie.

Maar zover is het nog niet, want de verplaatsing naar Beerschot wordt zeker en vast geen makkelijke opdracht. Ook Beerschot is nog ongeslagen, al speelde het wel al twee keer gelijk. Hoe dan ook belooft het een zenuwslopend duel te worden.

Voorafgaand aan die partij werpt coach Marink Reedijk bij Het Nieuwsblad zijn blik op het succes van de Oost-Vlamingen: "Het is niet normaal dat je zes wedstrijden geen goal tegen krijgt, en niet normaal dat je negen wedstrijden op een rij wint. Wat we doen, is niet normaal."

Bedankt Deinze

Waar het succes van dit Beveren aan te wijten valt? "Toen Deinze vorig seizoen failliet ging, kwamen er profielen vrij die goed pasten in hoe wij wilden spelen. Die hebben we kunnen halen, waardoor we meer kwaliteit en daadkracht kregen. Dat hebben we in de zomer verder kunnen uitbouwen.”





De één zijn dood is de ander zijn brood. Passend voor deze situatie. Lennart Mertens is zo iemand die werd opgepikt na het faillissement van Deinze. Hij scoorde al 19 keer in 27 wedstrijden voor de leider in de Challenger Pro League.