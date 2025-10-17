"Zijn kwaliteiten zijn niet weg": KV Mechelen overweegt opvallende terugkeer van ex-speler

Hassane Bandé traint momenteel mee bij KV Mechelen, de club waar zijn Europese avontuur ooit begon. De Burkinees zit sinds de zomer zonder club, maar maakt indruk bij Fred Vanderbiest.

Hannase Bandé speelde van 2017 tot 2018 één seizoen lang bij KV Mechelen, de club die hem naar Europa haalde. Nadien kwam hij bij Ajax terecht dat hem aan heel wat clubs uitleende. Vervolgens ging hij op avontuur bij Amien SC en later bij HJK Helsinki.

Maar sinds het begin van de zomer zit hij zonder club. Bandé zoekt een nieuwe werkgever en onderhoudt zijn conditie bij KV Mechelen. Coach Fred Vanderbiest is er alvast lovend over.

Krijgt Hassane Bandé een nieuwe kans bij KV Mechelen?

"Voor Hassane Bandé was het een goede gelegenheid om mee te trainen, ook omdat er tijdens de interlandbreak minder spelers aanwezig waren. We zien dat hij redelijk fit is. Hij zal fysiek nog gescreend worden op lopen en inhoud."

"Er is geen haast bij om iets te beslissen", gaat de trainer verder. "De kwaliteiten van Hassane zijn niet weg. We zijn geen club die snel iemand opgeeft. Hij heeft heel veel pech gehad in zijn carrière. We willen hem ook niet onnodig valse hoop geven, want dat zou weer een klap zijn."

"Als het positief evolueert, weet je nooit. Hij is een type spits die we nu niet hebben: qua profiel zit hij ergens tussen Lauberbach en Raman. Hij is balvast, technisch goed en kan met de rug naar doel spelen. Hij kan ook op de flank spelen of als valse negen. Onder Van Wijk heeft hij een paar keer vanaf rechts gespeeld", besluit Vanderbiest.

