Lardot reageert op verschrikkelijke resultaten van enquête over Belgische refs

Lardot reageert op verschrikkelijke resultaten van enquête over Belgische refs
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jonathan Lardot reageert op de resultaten van een grootschalige enquête over arbitrage in het Belgische voetbal. De scheidsrechtersbaas erkent de kritiek, maar wijst ook op bredere invloeden die de perceptie van fans bepalen.

Resultaten tonen laag vertrouwen

Uit een gezamenlijke enquête van Het Laatste nieuws, Le Soir en onderzoekers van VUB en ULB blijkt dat het vertrouwen van Belgische voetbalsupporters in de arbitrage bijzonder laag is. Meer dan één op drie respondenten beoordeelt de prestaties van scheidsrechters als slecht tot zeer slecht. Slechts 16 procent is uitgesproken positief. Twee derde van de ondervraagden uit stevige kritiek op het functioneren van de VAR.

Jonathan Lardot, hoofd van het scheidsrechterskorps, noemt de resultaten een waardevolle basis voor dialoog. Volgens hem moeten de cijfers in context worden geplaatst. “We moeten de resultaten wel in perspectief plaatsen”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Hij wijst erop dat supporters per definitie niet neutraal zijn en dat hun oordeel beïnvloed wordt door diverse factoren. “Hun mening wordt beïnvloed door alles en iedereen: hun club, trainers, spelers, vrienden op de tribune en natuurlijk de constante stroom meningen op sociale media.”

Te weinig kennis van het reglement

Ook de rol van traditionele media wordt door Lardot benoemd. “De debatten in de maandagprogramma's waren daar twintig jaar lang een treffend voorbeeld van.” Daarmee verwijst hij naar de invloed van publieke discussies op het beeld dat leeft rond arbitrage.

Kennis van reglement als knelpunt

Lardot stelt dat de kennis van het reglement bij veel supporters beperkt is. “De doorslaggevende factor in veel analyses is de kennis van het spelreglement. Die is niet bij iedereen even groot.” Volgens hem heeft dit een directe impact op de beoordeling van scheidsrechterlijke beslissingen.

Hij verwijst naar het vroegere initiatief ‘Under Review’, waarin omstreden fases werden toegelicht. “Die hadden een onmiddellijk didactisch effect op het grote publiek, zonder belerend te zijn.” Lardot betreurt dat het programma werd stopgezet, omdat het volgens hem zorgde voor transparantie en wederzijds begrip.

De scheidsrechtersbaas benadrukt dat hij de kritiek serieus neemt, maar dat er ook ruimte moet blijven voor menselijkheid. Hij pleit voor consequente beslissingen, maar ook voor een realistische kijk op de complexiteit van het vak.

7 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Charleroi
Jonathan Lardot

Meer nieuws

"Niet flauw over doen": Jackers spreekt voor het eerst na lastige periode Reactie

"Niet flauw over doen": Jackers spreekt voor het eerst na lastige periode

23:50
Union-aanvaller Florucz verklapt wat David Hubert tijdens de rust zei in de kleedkamer

Union-aanvaller Florucz verklapt wat David Hubert tijdens de rust zei in de kleedkamer

23:20
Droomstart voor David Hubert bij Union: Brusselaars kloppen Charleroi in logische zege

Droomstart voor David Hubert bij Union: Brusselaars kloppen Charleroi in logische zege

22:42
Westerlo-middenvelder Piedfort verbaasd na gelijkspel tegen La Louvière: "Dit had ik niet verwacht"

Westerlo-middenvelder Piedfort verbaasd na gelijkspel tegen La Louvière: "Dit had ik niet verwacht"

22:58
Geen Seys tegen Bayern München? Hayen geeft eerste update over zijn blessure Reactie

Geen Seys tegen Bayern München? Hayen geeft eerste update over zijn blessure

21:10
2
Marc Degryse krijgt lof van revelatie uit de Jupiler Pro League voor de analyse die hij maakte

Marc Degryse krijgt lof van revelatie uit de Jupiler Pro League voor de analyse die hij maakte

21:20
"We gaan een tijdje niet op hem kunnen rekenen": STVV-coach Wouter Vrancken komt met heel slecht nieuws

"We gaan een tijdje niet op hem kunnen rekenen": STVV-coach Wouter Vrancken komt met heel slecht nieuws

21:15
Met weinig overtuiging, maar Club Brugge pakt dankzij Tzolis de volle buit bij OH Leuven

Met weinig overtuiging, maar Club Brugge pakt dankzij Tzolis de volle buit bij OH Leuven

20:09
Pär Zetterberg zegt wat Anderlecht nu echt nodig heeft om progressie te maken

Pär Zetterberg zegt wat Anderlecht nu echt nodig heeft om progressie te maken

23:00
Dubbele domper voor Westerlo na gelijkspel tegen La Louvière in povere wedstrijd

Dubbele domper voor Westerlo na gelijkspel tegen La Louvière in povere wedstrijd

17:56
Slecht nieuws voor twee Anderlecht-spelers: Hasi is duidelijk

Slecht nieuws voor twee Anderlecht-spelers: Hasi is duidelijk

16:30
2
STVV mikt hoog: Wouter Vrancken komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

STVV mikt hoog: Wouter Vrancken komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

16:15
Keisuke Goto spreekt klare taal over scoren en doelpunt vieren tegen moederclub Anderlecht

Keisuke Goto spreekt klare taal over scoren en doelpunt vieren tegen moederclub Anderlecht

14:30
Delanghe of Warleson in doel tegen Genk? Cinel hakt moeilijk vraagstuk snel door

Delanghe of Warleson in doel tegen Genk? Cinel hakt moeilijk vraagstuk snel door

14:00
Vincent Kompany kan record breken tegen Club Brugge

Vincent Kompany kan record breken tegen Club Brugge

21:40
2
"We hadden de thermostaat op 40 graden gezet" - Belgische trainer geeft alles toe, ook ruzies met Preud'homme

"We hadden de thermostaat op 40 graden gezet" - Belgische trainer geeft alles toe, ook ruzies met Preud'homme

18:00
Standard dringt aan op correcte context van Standard-Antwerp, maar alles begint bij... Anderlecht

Standard dringt aan op correcte context van Standard-Antwerp, maar alles begint bij... Anderlecht

20:30
7
Ontdek alle doelpuntenmakers van de vandaag gespeelde wedstrijden in de Challenger Pro League

Ontdek alle doelpuntenmakers van de vandaag gespeelde wedstrijden in de Challenger Pro League

21:57
Gaat Nathan De Cat dan gewoon mee naar het WK met de grote Rode Duivels?

Gaat Nathan De Cat dan gewoon mee naar het WK met de grote Rode Duivels?

16:00
2
Aad de Mos neemt geen blad voor de mond over vertrek van Overmars en komst van Dolberg bij Ajax

Aad de Mos neemt geen blad voor de mond over vertrek van Overmars en komst van Dolberg bij Ajax

21:00
"Zal zeer pijnlijk zijn": Franky Van Der Elst vreest zoveelste tegenslag voor Anderlecht

"Zal zeer pijnlijk zijn": Franky Van Der Elst vreest zoveelste tegenslag voor Anderlecht

12:00
3
Uitspraken Francis Amuzu doen stof opwaaien: hij wil voor een nationale ploeg spelen, maar niet België

Uitspraken Francis Amuzu doen stof opwaaien: hij wil voor een nationale ploeg spelen, maar niet België

18:30
BREAKING Royal Antwerp FC niet opgezet met uitspelen van duel tegen Standard

BREAKING Royal Antwerp FC niet opgezet met uitspelen van duel tegen Standard

19:45
23
"Alles gebeurt met een reden": Ivan Leko gaat de filosofische toer op bij KAA Gent

"Alles gebeurt met een reden": Ivan Leko gaat de filosofische toer op bij KAA Gent

11:30
1
Beveren-coach Reedijk is duidelijk na gelijkspel tegen Beerschot: "Ik kan er moeilijk mee leven"

Beveren-coach Reedijk is duidelijk na gelijkspel tegen Beerschot: "Ik kan er moeilijk mee leven"

19:55
🎥 Witsel scoort heerlijke goal, maar dat is niet voldoende voor zege tegen Barcelona

🎥 Witsel scoort heerlijke goal, maar dat is niet voldoende voor zege tegen Barcelona

19:30
LIVE OH Leuven-Club Brugge: Kan blauw-zwart leider Union verder onder druk zetten?

LIVE OH Leuven-Club Brugge: Kan blauw-zwart leider Union verder onder druk zetten?

09:45
"Bijna 50 miljoen": Thorsten Fink zegt waar het op staat bij KRC Genk

"Bijna 50 miljoen": Thorsten Fink zegt waar het op staat bij KRC Genk

10:00
1
Eigenaar Belgische profclub in heel nauwe schoentjes: klacht van maar liefst 94 miljoen

Eigenaar Belgische profclub in heel nauwe schoentjes: klacht van maar liefst 94 miljoen

19:00
1
Heeft Anderlecht een grote fout gemaakt? Deze jongen vertrok transfervrij en is straks miljoenen waard

Heeft Anderlecht een grote fout gemaakt? Deze jongen vertrok transfervrij en is straks miljoenen waard

17:00
John Van den Brom doet boekje open over onbegrijpelijke transfer van Club Brugge

John Van den Brom doet boekje open over onbegrijpelijke transfer van Club Brugge

09:30
3
Sancties na stopzetting Standard-Antwerp: ook Marc Wilmots in de problemen

Sancties na stopzetting Standard-Antwerp: ook Marc Wilmots in de problemen

17:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/10: Maamar

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/10: Maamar

08:00
Nieuwe speler Bayern München geraakt niet uitgesproken over Kompany: "Waanzinnig"

Nieuwe speler Bayern München geraakt niet uitgesproken over Kompany: "Waanzinnig"

15:30
Rinkelt de kassa in het Lotto Park? 'Onverwachte transfer kan miljoenen opbrengen voor RSC Anderlecht'

Rinkelt de kassa in het Lotto Park? 'Onverwachte transfer kan miljoenen opbrengen voor RSC Anderlecht'

08:00
6
🎥 Dit zorgde voor de woede bij de Standard-fans én... Wilmots: fysieke schade is duidelijk

🎥 Dit zorgde voor de woede bij de Standard-fans én... Wilmots: fysieke schade is duidelijk

15:00
21

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Borak Borak over Lardot reageert op verschrikkelijke resultaten van enquête over Belgische refs FCB vo altijd FCB vo altijd over OH Leuven - Club Brugge: 0-1 The Purple Knight The Purple Knight over BREAKING Royal Antwerp FC niet opgezet met uitspelen van duel tegen Standard The Purple Knight The Purple Knight over 🎥 Dit zorgde voor de woede bij de Standard-fans én... Wilmots: fysieke schade is duidelijk The Purple Knight The Purple Knight over Pro League, Antwerp en Standard zijn eruit: dit is wanneer en hoe laat de resterende minuten worden gespeeld Tommeke12 Tommeke12 over Vincent Kompany kan record breken tegen Club Brugge My-T Vekkie My-T Vekkie over John Van den Brom doet boekje open over onbegrijpelijke transfer van Club Brugge Vital Verheyen Vital Verheyen over Analist pleit voor extreem duidelijke boodschap Antwerp: "Keer niet terug naar Luik" TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Geen Seys tegen Bayern München? Hayen geeft eerste update over zijn blessure Swakke25 Swakke25 over Standard dringt aan op correcte context van Standard-Antwerp, maar alles begint bij... Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved