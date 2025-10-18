Lardot reageert op verschrikkelijke resultaten van enquête over Belgische refs

Jonathan Lardot reageert op de resultaten van een grootschalige enquête over arbitrage in het Belgische voetbal. De scheidsrechtersbaas erkent de kritiek, maar wijst ook op bredere invloeden die de perceptie van fans bepalen.

Resultaten tonen laag vertrouwen

Uit een gezamenlijke enquête van Het Laatste nieuws, Le Soir en onderzoekers van VUB en ULB blijkt dat het vertrouwen van Belgische voetbalsupporters in de arbitrage bijzonder laag is. Meer dan één op drie respondenten beoordeelt de prestaties van scheidsrechters als slecht tot zeer slecht. Slechts 16 procent is uitgesproken positief. Twee derde van de ondervraagden uit stevige kritiek op het functioneren van de VAR.

Jonathan Lardot, hoofd van het scheidsrechterskorps, noemt de resultaten een waardevolle basis voor dialoog. Volgens hem moeten de cijfers in context worden geplaatst. “We moeten de resultaten wel in perspectief plaatsen”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Hij wijst erop dat supporters per definitie niet neutraal zijn en dat hun oordeel beïnvloed wordt door diverse factoren. “Hun mening wordt beïnvloed door alles en iedereen: hun club, trainers, spelers, vrienden op de tribune en natuurlijk de constante stroom meningen op sociale media.”

Te weinig kennis van het reglement

Ook de rol van traditionele media wordt door Lardot benoemd. “De debatten in de maandagprogramma's waren daar twintig jaar lang een treffend voorbeeld van.” Daarmee verwijst hij naar de invloed van publieke discussies op het beeld dat leeft rond arbitrage.





Kennis van reglement als knelpunt

Lardot stelt dat de kennis van het reglement bij veel supporters beperkt is. “De doorslaggevende factor in veel analyses is de kennis van het spelreglement. Die is niet bij iedereen even groot.” Volgens hem heeft dit een directe impact op de beoordeling van scheidsrechterlijke beslissingen.

Hij verwijst naar het vroegere initiatief ‘Under Review’, waarin omstreden fases werden toegelicht. “Die hadden een onmiddellijk didactisch effect op het grote publiek, zonder belerend te zijn.” Lardot betreurt dat het programma werd stopgezet, omdat het volgens hem zorgde voor transparantie en wederzijds begrip.

De scheidsrechtersbaas benadrukt dat hij de kritiek serieus neemt, maar dat er ook ruimte moet blijven voor menselijkheid. Hij pleit voor consequente beslissingen, maar ook voor een realistische kijk op de complexiteit van het vak.