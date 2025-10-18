Ontdek alle doelpuntenmakers van de vandaag gespeelde wedstrijden in de Challenger Pro League

Vandaag werden in de Challenger Pro League vier wedstrijden afgewerkt. Dit zijn alle uitslagen van de vandaag gespeelde matchen van speeldag 10.

Jong Genk – Francs Borains 3-1

Al na 3 minuten kwamen de bezoekers op voorsprong via Wydra. Bibout strafte vlak voor de rust een foutje van Francs Borains af voor de 1-1-ruststand. Na de pauze maakte Oyen de klus af met twee doelpunten.

De youngsters van de Buffalo’s kwamen al na 12 minuten op een dubbele voorsprong, na doelpunten van Mukuna-Trouet en VyDysj. Osifo scoorde nog voor het half uur de aansluitingstreffer.

Acht minuten na de rust was alles weer te herdoen na een treffer van Ogbuehi. Met een penalty bracht Ambrose de bezoekers in de 69ste minuut op voorsprong.

RSCA Futures – Lommel 2-2

Lucas Schoofs zette de bezoekers op slag van het half uur op voorsprong tegen de beloften van Anderlecht. Van de Ven zette met een penalty de bordjes op het uur in evenwicht. Acht minuten later scoorde Reyners de 1-2. Vijf minuten in blessuretijd kwam de gelijkmaker van Ntanda-Lukisa.

RWDM – Club NXT 3-1

Na 26 minuten benutte Usman Mamadou Simbakoli een strafschop om de Brusselaars op voorsprong te zetten. Tien minuten na de rust pakte de doelpuntenmaker rood. Ondanks een mannetje minder zorgde Robail voor de 2-0. Van Britsom scoorde in de blessuretijd de 2-1, maar Robail kon nog een keer scoren voor RWDM (3-1).

Andere wedstrijden

Vrijdag al eindigde de topper tussen Beerschot en SK Beveren op 1-1. Olympic Charleroi verloor met 0-1 van Eupen. SK Lierse ontvangt zondag Luik, Patro Eisden geeft Seraing partij.