Probleem ligt bij de bondscoach: Johan Boskamp wil Anderlechtrevelatie op het echte WK zien

Nathan De Cat mag niet deelnemen aan het WK U17, een beslissing die bij Johan Boskamp tot kritische reacties leidt. De analist wijst op de rol van de bondscoach en de impact van het clubbelang op jonge talenten.

Anderlecht houdt De Cat thuis

Het nieuwe bestuur van RSC Anderlecht heeft beslist dat Nathan De Cat niet zal afreizen naar het WK U17. De jonge speler wordt als te belangrijk beschouwd voor de huidige ploeg. Johan Boskamp reageert met begrip voor de situatie, maar betreurt de uitkomst.

“Dan kan je meteen nagaan hoe belangrijk dat ventje is voor Anderlecht”, stelt hij in Het Belang van Limburg. De club acht zijn aanwezigheid noodzakelijk en kiest voor het sportieve belang op korte termijn.

Boskamp benadrukt dat De Cat zich in korte tijd sterk heeft ontwikkeld. “Het is jammer voor Catsie, maar hij heeft het zichzelf een beetje aangedaan. Door zich zo sterk te ontwikkelen dat ze hem nu al niet meer kunnen missen”, zegt hij.

Boskamp over WK-kansen

De analist ziet perspectief voor De Cat op langere termijn. Hij acht het mogelijk dat de speler in aanmerking komt voor het grote WK, mits hij zijn ontwikkeling voortzet. “Als hij zich op deze manier blijft ontwikkelen, zou hij wel eens in aanmerking kunnen komen”, klinkt het. De Cat wordt door Boskamp beschouwd als een talent met potentieel voor de nationale A-ploeg.

Toch uit Boskamp kritiek op de huidige selectiepolitiek van de bondscoach. Hij verwijst naar de voorkeur voor ervaren spelers. “Alleen zit je nu wel met een bondscoach die meer terugvalt op de oude garde in plaats van de jongere generatie”, stelt hij. De recente oproepen van Witsel, Meunier en Batshuayi illustreren volgens hem die tendens.