STVV mikt hoog: Wouter Vrancken komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

STVV ontvangt zondag Anderlecht. De Truienaars draaien sterk dit seizoen en hopen met een zege op Stayen hun top-6-ambities extra kracht bij te zetten.

Anderlecht en Sint-Truiden kijken elkaar dit weekend in de ogen. De Truienaars staan momenteel op de vijfde plaats en kenden al een geweldige seizoensstart.

Een goede krachtmeting voor STVV

Ze zullen dit seizoen kunnen meestrijden voor de top zes, en in dat opzicht is de wedstrijd tegen paars-wit een goede test. Anderlecht staat derde in het klassement met slechts één punt meer dan STVV.

"We kijken uit naar de match tegen Anderlecht, in een opnieuw goed gevuld Stayen", blikt Wouter Vrancken vooruit bij Het Belang van Limburg. "Er zal sowieso veel sfeer zijn, en het is mooi dat de fans zo achter ons staan."

Concurrentie is gewaarschuwd

Sint-Truiden speelt heel goed voetbal dit seizoen, maar kreeg nog niet altijd wat het verdiende. "We moeten vertrouwen putten uit onze vorige twee wedstrijden tegen Genk en Mechelen, daarin hebben we het heel erg goed gedaan."





"Het niveau, de manier waarop we het hebben aangepakt en de intensiteit uit die matchen moeten we zondag opnieuw aan de dag leggen. Als we dat doen kunnen we elke ploeg in België kloppen", besluit Vrancken met een stevige waarschuwing aan de concurrentie.