Belg "de meest onderschatte speler ter wereld"? "Topklasse, hij behoort tot de besten"

Romeo Lavia kreeg eindelijk zijn eerste basisplaats van het seizoen bij Chelsea, en meteen regent het lof. De jonge Belg speelde een sterke partij tegen Nottingham Forest, wat ook bij analisten niet onopgemerkt bleef.

Voormalig aanvaller Peter Crouch noemde hem op TNT Sports “een topklasse speler”. Lavia kwam in 2023 over van Southampton voor 58 miljoen pond, maar zijn ontwikkeling werd tot dusver gehinderd door blessures. Sinds zijn komst speelde hij amper 25 wedstrijden in het Chelsea-shirt.

Toch liet hij bij zijn invalbeurten tegen Brighton en Liverpool al zien waarom de club hem zo hoog inschat. Tegen Nottingham Forest kreeg hij voor het eerst opnieuw het vertrouwen van Enzo Maresca.

Crouch is ervan overtuigd dat de 21-jarige middenvelder klaar is om door te breken, als zijn lichaam meewerkt. “Romeo Lavia is echt topklasse. Wanneer hij fit is, hoort hij bij de besten. Alleen zijn blessuregevoeligheid heeft hem tegengehouden", klonk het.

Lavia meest onderschatte speler ter wereld

Ook ploegmaat Cole Palmer liet eerder al verstaan dat Lavia “de meest onderschatte speler ter wereld” is. Zijn kwaliteiten op het middenveld - rust aan de bal, spelinzicht en balrecuperatie - maken hem volgens velen onmisbaar als hij in vorm is.





Binnen de club blijft het vertrouwen in de jonge Belg onwrikbaar. Volgens TBR Football beschouwt de Chelsea-top Lavia nog steeds als een cruciale pion voor de toekomst. Als hij gespaard blijft van blessures, zou dit wel eens het seizoen kunnen worden waarin Romeo Lavia zijn echte doorbraak bij de Blues forceert.

