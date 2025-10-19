Ementa scherp over concurrentiestrijd bij Essevee: "Ik heb veel respect voor Jelle Vossen, maar..."

Anosike Ementa kwam deze zomer naar Zulte Waregem en heeft zich ondertussen stevig in de ploeg gespeeld. Sterker nog: hij hield clubicoon Jelle Vossen uit de basis, al spreekt de Deense spits met veel respect over zijn ervaren ploegmaat.

Een publiekslieveling naar de bank verwijzen doe je niet zomaar. "Voor mij is het dubbel", zegt Ementa bij Het Nieuwsblad. "Ik weet dat Jelle een legende is hier in België."

Ementa speelde Jelle Vossen al snel uit de basis

"En hij is ook een geweldige speler, hij is de beste afwerker die ik ooit al in het echt bezig gezien heb. We spelen op dezelfde positie, ja. Maar we zijn ook twee compleet verschillende spelers. En dan mag je ook Tobias Hedl niet vergeten die als aanvaller weer andere kwaliteiten heeft."

Ementa heeft duidelijk veel lof voor zijn ploegmaat, al zal hij zijn basisplaats uiteraard niet willen afgeven. Iets wat hij dan ook niet van plan is in de nabije toekomst.





"Afhankelijk van het type match dat je speelt, kan de trainer onze specifieke sterktes gebruiken. Ik heb veel respect voor Jelle en denk dat ik nog veel van hem kan leren, maar tegelijk probeer ik er op training ook alles aan te doen om de coach te laten zien dat hij met mij moet spelen", besluit Ementa.