Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
4 reacties
Daniel Van Buyten geeft Club Brugge héél weinig kans: "Misschien een halfuur"
Foto: © photonews

Daniel Van Buyten volgt het Belgische voetbal nog steeds op de voet en kijkt met belangstelling naar het Champions League-duel van Bayern München tegen Club Brugge woensdagavond. De ex-Rode Duivel en oud-verdediger van Bayern heeft weinig hoop voor blauw-zwart.

“De structuur bij Bayern is over jaren opgebouwd en dat merk je op het veld", zegt Van Buyten bij FC Bayern. “Club Brugge kan heel goed opvangen en speelt snel naar voor. Ze zullen de eerste minuten zeker weerstand bieden.”

Toch blijft Van Buyten realistisch over de kansen van de West-Vlamingen. “Brugge kan misschien een half uur, misschien zelfs een hele helft standhouden, maar daarna zie ik weinig kans op succes. Het niveau van de Champions League is gewoon te hoog.”

Daniel Van Buyten meent dat het niveau van de Champions League te hoog is voor Club Brugge

Van Buyten is vol lof over het Belgische voetbal in het algemeen. “De clubs hebben geleerd om met beperkte middelen het maximale eruit te halen. België is een uitstekende voedingsbodem geworden voor talentvolle spelers.” Hij verwijst daarbij naar recente transfers van Brugse spelers naar de Premier League, waaronder Maxim De Cuyper en Chemsdine Talbi, voor forse bedragen.

Daarnaast houdt hij de prestaties van Vincent Kompany in de gaten, die als coach bij Bayern actief is. “Vincent heeft een sterke persoonlijkheid, veel kwaliteit en doet uitstekend werk bij Bayern. Ik twijfel er niet aan dat hij succesvol zal zijn. Hij heeft alles wat hij nodig heeft om resultaten te halen.”

Van Buyten vergelijkt het met zijn eigen tijd bij Bayern: discipline, teamgeest en constante inzet waren altijd zijn kenmerken. “Zelfs als ik niet in de basis stond, bleef ik 100 procent geven. Dat is wat topteams nodig hebben, en ik zie dat ook bij deze Bayern-selectie.”

4 reacties
