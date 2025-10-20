Lierse-aanvoerder Perdichizzi hekelt arbitrage na nieuwe nederlaag

Lierse-aanvoerder Perdichizzi hekelt arbitrage na nieuwe nederlaag
Lierse verloor zondag met 1-2 van RFC Luik in eigen huis. Een nederlaag die hard aankomt bij de spelers, want het is al de zesde in tien wedstrijden. Aanvoerder Pietro Perdichizzi wees naar de scheidsrechter, maar zag ook dat efficiëntie hét probleem blijft bij de Pallieters.

Lierse verloor zondag met 1-2 van RFC Liège in eigen huis. Een nederlaag die erin hakt bij de spelers, want het is al de zesde in tien wedstrijden. Aanvoerder Pietro Perdichizzi keek naar de ref, maar zag ook dat het gebrek aan efficiëntie een groot probleem is.

De thuisploeg wou graag een penalty wegens hands, maar kreeg die niet. Het is wel opvallend dat Club Luik na een kwartier voor eenzelfde fase wél een strafschop kreeg.

Strafschop aan de ene kant, maar niet aan de andere

"Hij had ook de intentie om die strafschop te fluiten, maar hield zich in", zegt Perdichizzi bij Het Nieuwsblad. "Vraag me niet waarom. Beide fasen waren identiek. Als de goedkope penalty’s uit het voetbal moeten, heeft duidelijk nog niet iedereen dat begrepen."

Hij is niet mals voor scheidsrechter Ruben Calluy. "Maar die twee beslissingen zijn voor ons wel heel doorslaggevend geweest. Na de fase waarop hij ons een potentiële strafschop onthoudt, scoort FC Luik in de omschakeling een tweede keer."

Een groot gebrek aan efficiëntie

De aanvoerder is al de pech wat beu. "Het is enorm frustrerend. Zowel tegen Olympic Charleroi als tegen Patro Eisden en FC Luik had je het gevoel dat we onze zaakjes echt wel onder controle hadden en we niet al te vaak in de problemen kwamen. En toch pakken we slechts 1 op 9."

"Ongelooflijk. We moeten echt aan onze efficiëntie werken. Als je niet tot scoren komt, kan je geen wedstrijden winnen. Daar draait het allemaal om", besluit Perdichizzi, die zag dat er wel kansen genoeg waren.

