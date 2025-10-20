Misverstanden aan beide zijden: Bataille legt uit hoe (pijnlijk) vertrek bij Antwerp tot stand is gekomen

Jelle Bataille trok de poort van De Bosuil afgelopen zomer achter zich dicht. De 26-jarige flankverdediger legt haarfijn uit hoe die scheiding met Antwerp FC er uiteindelijk gekomen is.

Jelle Bataille verruilde in 2021 KV Oostende voor Antwerp FC. Na een korte aanpassingsperiode was de flankverdediger - hij voetbalt momenteel in Israël voor Maccabi Haifa - nagenoeg altijd een basisspeler bij The Great Old.

Toch was Bataille afgelopen zomer plots een vrije speler. "Er stond een optie voor een extra jaargang in mijn aflopende contract. Maar Antwerp heeft die optie te laat gelicht."

Antwerp FC heeft de optie in mijn aflopende contract te laat gelicht

"Antwerp heeft mij toen voorgesteld om mijn contract toch met een seizoen te verlengen", legt Bataille uit in Het Laatste Nieuws. "Die contractverlenging zou er eentje zijn aan dezelfde voorwaarden."

En daar kon de West-Vlaming niet mee akkoord gaan. "Een speler met één jaar contract is economisch niet interessant voor een club. Ik wist dus goed genoeg dat Antwerp me zou proberen verkopen."

Gebrek aan communicatie én misverstanden... aan beide kanten

"Al wou ik wel graag op De Bosuil blijven", gaat Bataille verder. "Dat is ook de reden dat ik een contract voor twee of drie seizoenen heb gevraagd. Maar dat zag de club niet zitten."

"Ik vind het jammer hoe alles gelopen is", besluit de flankverdediger. "Ik draag Antwerp nog steeds in mijn hart. Ik heb dan ook geen spijt van de tattoo van 'Den Dubbel' op mijn achterwerk. (lacht) Ik sluit zelfs niet uit dat ik ooit opnieuw voor The Great Old kom voetballen."