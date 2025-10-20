Wat werd er gezegd in het gesprek tussen Courtois en Penders? Laatstgenoemde laat het ons weten

Wat werd er gezegd in het gesprek tussen Courtois en Penders? Laatstgenoemde laat het ons weten
Mike Penders maakt indruk bij RC Strasbourg. Het jeugdproduct van KRC Genk wordt uiteraard gespiegeld aan Thibaut Courtois. Maar wat wordt er onderling gezegd?

Mike Penders en RC Strasbourg gingen afgelopen weekend een punt halen in Parijs. In het Parc des Princes van PSG werd het na een leuke wedstrijd 3-3.

Onze landgenoot kon zich enkele keren onderscheiden in de Franse hoofdstad. Om een bruggetje te maken: is Penders de toekomstige nummer één bij Chelsea FC én de Rode Duivels? 

Gelijkenissen met Thibaut Courtois

De gelijkenissen met Thibaut Courtois zijn alvast treffend. In Tubeke lopen Penders en Courtois elkaar regelmatig tegen het lijf. En dan wordt er een woordje gewisseld.

"Het is fijn om als doelmannen onder elkaar te kunnen babbelen", aldus Penders in Het Laatste Nieuws. "Wat er dan gezegd wordt? Eigenlijk niets speciaals."

Ik luister naar hem. Thibaut Courtois heeft alles al meegemaakt

Mike Penders

Al beseft ook Penders dat er veel raakvlakken zijn. "We hebben veel gemeen, hé. Ik vind het ook leuk om naar hem te luisteren. Thibaut heeft alles al meegemaakt."

