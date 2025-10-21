Kan Club Brugge stunten tegen Bayern München? Gert Verheyen velt zijn oordeel

Kan Club Brugge stunten tegen Bayern München? Gert Verheyen velt zijn oordeel
Foto: © photonews

Club Brugge staat voor een bijna onmogelijke uitdaging in de Champions League. Woensdag wacht een bezoek aan het ongenaakbare Bayern München, dat dit seizoen nog geen enkel punt liet liggen. Gert Verheyen ziet het somber in.

Club Brugge staat voor een loodzware opdracht: blauw-zwart trekt woensdag naar de Allianz Arena om Bayern München in de ogen te kijken. De Duitse grootmacht won dit seizoen al zijn wedstrijden tot nu toe.

Dat wil zeggen dat Club niets, maar dan ook echt niets, te verliezen heeft woensdag. Gert Verheyen ziet het niet positief in. "Bayern is dit seizoen nog niet echt getest en ik vrees dat Club ook niet die grote test zal worden. In dat stadion, tegen Bayern in deze vibe... in principe heeft Club geen schijn van kans", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Club Brugge maakt weinig kans tegen dit Bayern München

Club Brugge verraste al in de Champions League, maar een resultaat boeken tegen dit Bayern zou wel héél straf zijn. "Als het een Franse ploeg was, zou ik nog durven zeggen dat het Club nog zou kunnen onderschatten. Maar niet met Duitsers, die doen dat nooit", gaat Verheyen verder.

"Ik kan dan ook geen raad geven aan Nicky Hayen over hoe het aan te pakken. Er zijn zeker geen drie of vier manieren om dit Bayern te kloppen. Ik mag dan wel zeggen dat ze moeten genieten maar als je veel achter de bal moet lopen, kan het ook minder plezant worden."

Verheyen weet wel dat Kompany met jongeren zou kunnen verrassen in zijn elftal. "Maar kom, niet te pessimistisch zijn, Club Brugge heeft het in de Champions League altijd al beter gedaan dan verwacht. Het zal wel beter moeten spelen dan in de competitie. En misschien zal Vincent Kompany voor het eerst dit seizoen wel roteren en wat jonge spelers inbrengen."

Volg Bayern München - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (22/10).

