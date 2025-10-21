Moeder van Nathan De Cat vindt job bij... RSC Anderlecht

Sinds deze week is niet alleen Nathan De Cat verbonden aan RSC Anderlecht, maar ook zijn moeder Annelies Debakker. Zij startte maandag als Operations Director bij de jeugdwerking van de Brusselse club.

Van KV Mechelen naar Neerpede

Debakker was tot voor kort actief bij KV Mechelen, waar ze sinds augustus 2023 de functie van B2B Sales Manager bekleedde. In die rol stond ze onder meer in voor de ontvangst van zakelijke partners en de beleving rond wedstrijden. Haar overstap naar Anderlecht betekent een verschuiving van commerciële taken naar operationele verantwoordelijkheden binnen de jeugdacademie, zo meldt Het Nieuwsblad.

Hoewel ze bij Anderlecht niet in de commerciële cel terechtkomt, heeft Debakker wel relevante ervaring opgebouwd in het bedrijfsleven. Zo werkte ze eerder vier jaar bij Nike in een commerciële functie. Haar loopbaan begon in het onderwijs, als leerkracht lichamelijke opvoeding aan het Atheneum in Willebroek.

Nathan De Cat scoort, familie aanwezig

Zoon Nathan De Cat, 17 jaar, is al langer actief bij Anderlecht. Hij begon zijn voetbalopleiding ruim tien jaar geleden bij KV Mechelen. Afgelopen weekend scoorde hij zijn eerste doelpunt van het seizoen tijdens de wedstrijd tegen STVV. De volledige familie was aanwezig in het stadion om dat moment mee te maken.

Debakker blijft haar zoon nauw volgen. Haar nieuwe functie bij Anderlecht situeert zich op dezelfde locatie als waar Nathan traint, maar hun professionele trajecten blijven gescheiden.





De aanstelling van Debakker als Operations Director kadert binnen de bredere uitbouw van de jeugdwerking op Neerpede. De club zet in op versterking van de interne organisatie, waarbij ervaring uit andere sectoren wordt geïntegreerd. De overstap van Debakker is daar een voorbeeld van.