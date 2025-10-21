Nicky Hayen legt uit welk plan hij klaar heeft voor Kompany en Bayern: "Dan kan je mogelijkheden creëren"

Foto: © photonews

Club Brugge staat voor een loodzware opdracht tegen Bayern München, maar coach Nicky Hayen wil met lef spelen. De Bruggelingen hopen Bayern aan het twijfelen te brengen en zo hun kansen te grijpen in de Champions League.

Club Brugge bereidt zich nog volop voor op de clash met Bayern München. Nicky Hayen blikte dinsdagavond vooruit op het duel met Vincent Kompany. 

De Brugse oefenmeester lijkt een plan te hebben. Hij wil met lef komen spelen om zijn tegenstander te doen twijfelen. "Veel teams hebben veel respect getoond de voorbije matchen tegen Bayern", zegt Hayen volgens Het Nieuwsblad.

Club Brugge wil Bayern München laten twijfelen

"Weinigen hebben hen durven laten twijfelen. Als dat lukt, dan kan je wel mogelijkheden creëren. Daar gaan we naar zoeken", gaat Hayen verder. Of het grootser wordt dan dit?

"Goh, het blijft een privilege. Het is hier impressionant, zelfs de perszaal. Maar we kijken ook door de omstandigeden. Voor mij is dit randanimiatie. Morgen gaat het om wat tussen die vier lijnen gebeurt", blijft Hayen professioneel. 

Harry Kane is in bloedvorm, en eigenlijk de hele ploeg. "Bayern is wereldklasse. Harry Kane heeft ook maar twee benen, net zoals wij. Dus we zullen ons best doen om hem te verhinderen om te scoren, maar hij is een van de beste aanvallers ter wereld", besluit Hayen, die gewaarschuwd is voor de Engelse spits.

Volg Bayern München - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (22/10).

